NASA стежить за астероїдом, який мчить до Землі: чи існує загроза

Астероїд пролетить біля Землі Землі / © ТСН.ua

NASA активно відстежує астероїд 2025 XF1, який мчить до Землі з вражаючою швидкістю понад 20 000 км\год. За попередніми оцінками, він опиниться ближче до нашої планети, ніж Місяць.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

Центр дослідження навколоземних об’єктів (CNEOS) NASA стежить за наближенням астероїда, щоб переконатися, що його орбіта залишається стабільною та не становить безпосередньої загрози.

Проліт таких об’єктів не є рідкістю, оскільки NASA регулярно стежить за багатьма астероїдами, які наближаються до нашої планети.

Цей астероїд, діаметр якого становить приблизно 12,5 метра, має пролетіти на відстані 315 000 кілометрів повз нашу планету в суботу, 13 грудня 2025 року. Це приблизно 80% відстані між Землею та Місяцем.

Зусилля NASA щодо відстеження астероїдів є частиною ширшої ініціативи з виявлення та моніторингу всіх близькоземних об’єктів (НОО), які можуть становити загрозу для Землі.

Аерокосмічне агентство США використовує різноманітні інструменти та технології для відстеження цих об’єктів, включаючи наземні телескопи, радари та космічні обсерваторії. Однією з ключових місій у цих зусиллях є Управління координації планетарної оборони (PDCO), яке координує всю діяльність NASA, пов’язану з виявленням, відстеженням та пом’якшенням наслідків зіткнення з астероїдами.

Моніторинг цих об’єктів має вирішальне значення для майбутніх зусиль планетарного захисту. Якщо астероїд значного розміру коли-небудь становитиме загрозу для Землі, раннє виявлення забезпечить найкращі шанси для пом’якшення наслідків, наприклад, шляхом зміни його орбіти або інших стратегій відхилення.

Нагадаємо, загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS розвинув дивну пульсацію, яка змушує його світитися яскравіше. Він досягне максимального зближення із Землею 19 грудня.