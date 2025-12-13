ТСН у соціальних мережах

Як обрати подарунок хлопцю на Новий рік, щоб він не розчарувався: кращі варіанти 2026

Кожна жінка любить дарувати подарунки коханому, а Новий рік — ідеальний привід, щоб ваша друга половинка не залишилася без сюрпризу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що подарувати коханому на Новий рік 2026

Що подарувати коханому на Новий рік 2026 / © pexels.com

Але що робити, якщо ідей зовсім немає? Давайте розглянемо кілька варіантів, які точно сподобаються чоловікові.

Насамперед згадайте, чим захоплюється ваш коханий, але не поспішайте купувати перше, що потрапило під руку. Для початку порадьтеся з його друзями за інтересами.

Наприклад, якщо чоловік любить спорт — запитайте поради у його товаришів по команді. Якщо він захоплюється програмуванням — дізнайтеся у друзів із комп’ютерного клубу, чи не згадував він про якусь нестачу обладнання або аксесуарів. Можливо, саме такий подарунок буде найпотрібнішим.

А якщо ваш хлопець не ділиться захопленнями з оточенням, подарунковий сертифікат у спеціалізований магазин стане безпомилковим рішенням.

Якщо ж у чоловіка немає конкретних хобі, оберіть подарунок-враження. Це може бути несподівана поїздка, політ на повітряній кулі, стрибок із парашутом, кінна прогулянка, майстер-клас або відвідування картингу. Якщо у вашому місті виступає улюблена рок-група, купіть квитки на концерт. А якщо він фанат футбольного клубу — подаруйте квиток на матч.

Коли бюджет обмежений і ідей зовсім немає, зробіть подарунок власними руками. Наприклад, спечіть миле новорічне печиво та красиво його оформіть, додайте пляшку шампанського і організуйте романтичну вечерю з сюрпризом. Такий жест стане для нього найкращим подарунком на Новий рік і залишить теплі спогади на цілий рік.

