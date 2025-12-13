Священник зі Львова помер під час військових навчань: подробиці

© ТСН

Львівський священник Орест Чорний помер 29 листопада 2025 року на території Чернівецької області.

Про це пише Львівська міська рада.

Він проходив базову загальновійськову підготовку після мобілізації до 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Обставини його смерті поки не розголошуються.

Орест Чорний народився 19 січня 1979 року у Львові у великій родині чотирьох священників і монахині. Навчався у Монастирі Редемптористів, а згодом у Львівській Богословській Академії, де здобув диплом богослова.

Протягом 20 років він служив у трьох парафіях Львова, щодня співаючи в храмі та допомагаючи людям.

Менш ніж за місяць після мобілізації до лав Збройних сил України священник Орест Чорний загинув під час підготовки. Його рідні та колеги відзначають його скромність, ввічливість і щирість.

Поховали священника Ореста Чорного на Голосківському кладовищі.

Нагадаємо, що у прийдешньому 2026 році мобілізація в Україні може стикнутися з новими викликами. Військовий аналітик Іван Тимочко зазначає, що під час продовження бойових дій Збройні сили України можуть бути вимушені залучати більше особового складу, ніж зараз.

За його словами, Росія робить ставку на максимальний тиск та інтенсивне використання піхоти, тоді як Україна через обмежену чисельність буде орієнтуватися на технологічну складову оборони. Тимочко підкреслює, що рішення про розширення мобілізації залежатиме від розвитку бойової ситуації та інтенсивності боїв.

Водночас у Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки уточнили перелік осіб, які матимуть право вручати повістки крім працівників ТЦК. Це представники районних, міських держадміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, а також підрозділів СБУ.

Повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, на територіальних центрах комплектування, пунктах пропуску та інших визначених законом локаціях. Така система спрямована на забезпечення ефективного залучення військовозобов’язаних у разі потреби.