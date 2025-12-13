Масований удар по енергосистемі України: без світла низка регіонів

Електрика / © iStock

У ніч проти 13 грудня російські війська завдали ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України, внаслідок чого частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.

За даними відомства, атака відбулася у ніч з 12 на 13 грудня та була спрямована на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Станом на ранок знеструмлення зафіксовано в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Наразі для ліквідації наслідків ударів розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації роботи енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни. У його роботі беруть участь профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Очолив штаб заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко.

В Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Енергетики роблять усе можливе, щоб у найкоротші строки відновити електропостачання всім споживачам.

Окрім того, повідомляється, що 13 грудня в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, по всій країні продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

За інформацією відомства, актуальні графіки відключень публікуються на офіційних ресурсах операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні споживачам рекомендують стежити на сторінках обленерго свого регіону.

