Ворог обстріляв Миколаїв: є постраждалі, серед них підліток

Ворог вдарив по Миколаєву / © ДСНС

Реклама

У Миколаєві внаслідок масованої атаки на область поранення дістали п’ятеро людей.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, трьох постраждалих госпіталізували. Йдеться про 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Реклама

Нагадаємо, протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину. Також під ворожі удари потрапили Одеська, Дніпропетровська, Херсонська та Кіровоградська області.