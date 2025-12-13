- Дата публікації
Обстріл РФ паралізував Одесу: що відбувається у місті
Після тривалої ворожої атаки у місті виникли проблеми зі світлом, транспортом.
Уночі Одесу росіяни обстрілювали дронами та ракетами. Місто залишилося без електропостачання.
Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Унаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена», — зазначив він.
Наразі для забезпечення сполучення організували рух соціальних автобусів:
по маршруту трамвая №1 — від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30–40 хв)
по маршруту трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години)
по маршруту трамваїв №17, №18 та №20 — курсують автобуси з інтервалом руху до 60 хвилин
Нагадаємо, у Херсонській ОВА повідомили про знеструмлення Херсона. Водночас влада зазначає, що за 12 грудня поранено 7 мешканців області. Уточнюється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків.
Також ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області.