- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Копійчана таблетка, яка врятує навіть дуже пожовклі квіти: перевірений метод
Звичайний фурацилін оживляє кімнатні квіти. Засіб коштує дріб’язки, проте рятує навіть пожовклі й напівзасохлі рослини.
Існує простий метод, який здатний здивувати навіть досвідчених квітникарів. Іноді кімнатні рослини раптово втрачають вигляд: листя жовтіє, стебла в’януть, а рослина ніби втомлюється — навіть при регулярному поливі та догляді. Один перевірений прийом допомагає підтримувати їх у здоровому стані постійно.
Мова йде про звичайну таблетку фурациліну. Та саму, яка часто лежить у домашній аптечці. Виявляється, цей доступний засіб чудово працює як підживлення для кімнатних рослин — і коштує буквально копійки.
Як готувати розчин
Все максимально просто:
одну таблетку фурациліну розчинити в літрі води;
отриманий розчин розбавити звичайною водою у пропорції 1:1;
поливати квіти приблизно по 200 мл раз на місяць.
Більше нічого — без настоювань і складних процедур. Цього достатньо, щоб рослини були насиченими та росли активніше.
Чому це працює
Фурацилін — протимікробний засіб, який допомагає:
боротися з бактеріальною гниллю та фітофторозом;
знищувати грибкові спори;
зупиняти інфекції, через які рослини жовтіють і в’януть.
Якщо є декабрист, який досі не випустив бутони, цей метод варто спробувати — ефект перевірений на практиці.