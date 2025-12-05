Іноземці можуть служити в ЗСУ за новими правилами: деталі змін

ЗСУ / © Getty Images

Уряд схвалив проект указу, який розширює можливості проходження військової служби для іноземців та осіб без громадянства.

Про це повідомила прем’єр міністр України Юлія Свириденко.

Тепер вони зможуть укладати офіцерські контракти та проходити службу у Державній спеціальній службі транспорту.

Центри рекрутингу отримали новий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців. Процедури укладення та продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення унормовані.

Для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом, встановлені однакові умови.

Завдяки новим правилам іноземці зможуть не лише укладати контракти, а й просуватися на офіцерські посади. Це значно розширює можливості для тих, хто бажає служити в українському війську, та зміцнює кадровий потенціал ЗСУ.

Нагадаємо, уряд України також затвердив проект закону, який запроваджує нові контракти для військовослужбовців, відповідаючи на ключові запити суспільства. Система передбачає укладення контрактів на чіткий термін від одного до п’яти років та включає фінансові стимули: щорічні бонуси і додаткову щомісячну винагороду за участь у бойових операціях.

Нововведення також передбачають соціальні гарантії: військовослужбовці, які уклали контракт на два-п’ять років, отримують право на відстрочку від мобілізації на 12 місяців після завершення дії контракту.

Нові контракти будуть доступні для солдатів, сержантів і офіцерів усіх сил безпеки та оборони, включно зі Збройними силами, Національною гвардією, Державною прикордонною службою та іншими формуваннями. Право на укладення контрактів отримають резервісти, мобілізовані військовослужбовці та ті, хто вже служить за контрактом і бажає його переукласти.