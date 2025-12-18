Україна відреагувала на слова сербського міністра про "територіальне покарання"

Георгій Тихий / © МЗС України

Георгій Тихий прокоментував скандальну заяву міністра інформації та телекомунікацій Сербії Боріса Братіни, який порівняв українців і хорватів, заявивши, що обидві нації мають «платити територією» за історичні події.

У своєму коментарі український дипломат запропонував сербському урядовцеві «переорієнтувати» свої заклики на власну країну, передає «Радіо Свобода».

«Міністрові інформації Сербії Борісу Братіні, який заявив, що Хорватія має „платити територією“, пропонуємо спрямувати такі висловлювання на території власної держави. Як каже українське прислів’я: „До закритого рота муха не залетить“», — сказав він.

Раніше сербський міністр у коментарі для сербського телебачення, який потім поширили хорватські ЗМІ, закликав «покарати» Хорватію за історичні події, наголошуючи, що хорвати «мають платити територією», на відміну від фізичного насильства, мовляв, так само, як і Україна за її історичні події.

«Як і українці, вони (хорвати — ред.) мають платити територією. Іншого покарання немає. Звісно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише через їх національність. Але Хорватію треба якимось чином покарати за участь у Першій і Другій світовій війнах, а також за дії від початку 1990-х років», — заявив Братіна.

Наразі Міністерство закордонних справ Хорватії офіційно не коментувало цю заяву.

Раніше стало відомо, що Сербія разом із країнами Європи готується до потенційної війни з Росією. Зокрема, президент Сербії Александр Вучич заявив, що Європа, включно з його країною, готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива «стає дедалі очевиднішою».