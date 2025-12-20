ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1324
Час на прочитання
2 хв

Де зараз Валерій Леонтьєв і яку позицію він займає під час війни: Євген Рибчинський розкрив деталі

Поет розповів про стан здоров’я співака та виступи за особливих умов.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Валерій Леонтьєв, Євген Рибчинський

Валерій Леонтьєв, Євген Рибчинський

Скандальна зірка російської естради Валерій Леонтьєв зник з радарів — стало відомо, яку позицію він займає під час війни в Україні, та в якому він стані.

Український поет і композитор Євген Рибчинський в інтерв’ю «Наодинці» поділився власними спостереженнями та пояснив, чому артист майже зник з публічного простору. За словами митця, він востаннє бачив Валерія Леонтьєва 2022 року в Іспанії.

Поет зазначає, що близького спілкування між ними не було — радше контакт підтримував його батько Юрій Євгенович. Однак стан здоров’я російського артиста був помітний неозброєним оком. Водночас композитор стверджує, що попри проблеми зі здоров’ям Леонтьєв не повністю відмовився від сцени й погоджується на виступи за певних умов.

Валерій Леонтьєв / © facebook.com/LeontievValera

Валерій Леонтьєв / © facebook.com/LeontievValera

«Леонтьєв — це старше покоління. З ним спілкувався тато. Останній раз я його бачив в Іспанії 2022-го. Він сильно хворий, так. Він виступає. Коли треба, коли платять великі гроші, то він виступає. В Європі. Він боїться за своє життя, за своє здоров’я», — поділився поет у розмові з Анною Севастьяновою.

Нагадаємо, торік Валерій Леонтьєв публічно оголосив про завершення кар’єри. Втім, навколо його зникнення зі сцени та позиції щодо війни в Україні тривалий час ходили суперечливі версії. Подейкували, що артист нібито втік від війни та політики Кремля й таким чином засудив агресію і тихо оселився у США.

Сам Леонтьєв публічно заяв про свою позицію не робив. Проте нещодавній його вчинок розставив крапки над «і». Влітку артист виступив на музичному фестивалі в Казані, фактично продемонструвавши лояльність до країни-агресорки й підтримку окупантів.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський розповів про співачку Ірину Білик і чому вважає її родичкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie