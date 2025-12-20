Де зараз Валерій Леонтьєв і яку позицію він займає під час війни: Євген Рибчинський розкрив деталі

Валерій Леонтьєв, Євген Рибчинський

Реклама

Скандальна зірка російської естради Валерій Леонтьєв зник з радарів — стало відомо, яку позицію він займає під час війни в Україні, та в якому він стані.

Український поет і композитор Євген Рибчинський в інтерв’ю «Наодинці» поділився власними спостереженнями та пояснив, чому артист майже зник з публічного простору. За словами митця, він востаннє бачив Валерія Леонтьєва 2022 року в Іспанії.

Поет зазначає, що близького спілкування між ними не було — радше контакт підтримував його батько Юрій Євгенович. Однак стан здоров’я російського артиста був помітний неозброєним оком. Водночас композитор стверджує, що попри проблеми зі здоров’ям Леонтьєв не повністю відмовився від сцени й погоджується на виступи за певних умов.

Реклама

Валерій Леонтьєв / © facebook.com/LeontievValera

«Леонтьєв — це старше покоління. З ним спілкувався тато. Останній раз я його бачив в Іспанії 2022-го. Він сильно хворий, так. Він виступає. Коли треба, коли платять великі гроші, то він виступає. В Європі. Він боїться за своє життя, за своє здоров’я», — поділився поет у розмові з Анною Севастьяновою.

Нагадаємо, торік Валерій Леонтьєв публічно оголосив про завершення кар’єри. Втім, навколо його зникнення зі сцени та позиції щодо війни в Україні тривалий час ходили суперечливі версії. Подейкували, що артист нібито втік від війни та політики Кремля й таким чином засудив агресію і тихо оселився у США.

Сам Леонтьєв публічно заяв про свою позицію не робив. Проте нещодавній його вчинок розставив крапки над «і». Влітку артист виступив на музичному фестивалі в Казані, фактично продемонструвавши лояльність до країни-агресорки й підтримку окупантів.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Євген Рибчинський розповів про співачку Ірину Білик і чому вважає її родичкою.