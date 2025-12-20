РФ залякує світ новим “Іскандером”: експерт розвінчав міф про “модернізацію” російських ракет

Російські ракети «Іскандер» / Ілюстративне фото / © InformNapalm

Кремль намагається створити картинку нової «суперзброї», аби налякати західних партнерів України. Однак те, що подається як «модернізація» ракет «Іскандер», насправді є розсекреченням давніх напрацювань, які РФ приховувала через міжнародні угоди.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Майстри «картинки»

За словами експерта, нічого кардинально нового в російському ВПК не сталося.

«Якщо розібратися, то ситуація досить проста. Росія намагається максимально залякати Захід. Тому Кремль посилює психологічний тиск на людей, розповідаючи про “Іскандер“ з дальністю в 1000 кілометрів», — пояснив Криволап.

Історія обману

Експерт нагадав, що обмеження дальності ракет до 500 км регулювалося Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), який підписали США та СРСР ще у 1987 році. Проте Москва почала порушувати його майже одразу.

«Практично відразу після цього росіяни почали розробляти РС-26 та “Іскандер“», — зазначив фахівець.

Саме наявність у Росії ракет, що порушують умови договору, стала причиною виходу США з угоди у 2019 році за каденції Дональда Трампа. Тоді йшлося про ракету 9М729, яка здатна вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів.

Експерт наголосив, що від самого початку розробки комплексів «Іскандер» російські інженери закладали в них можливості польоту на відстань понад 500 кілометрів.

Зараз, коли міжнародні договори фактично зруйновані, Росія просто «легалізувала» ці характеристики, заявивши про них публічно як про «модернізацію».

Нагадаємо, Росія посилила ударні дрони “Шахед”, встановивши на них подвійні бойові частини. Це суттєво підвищує їхню руйнівну силу.