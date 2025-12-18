"Ракети просто не зійшли з літаків": у ГУР викрили справжній стан озброєння РФ

Вадим Скібіцький

Російська пропаганда продовжує поширювати наратив про «неминучу поразку» України, проте реальний стан озброєння РФ свідчить про зворотне. Через деградацію наукового потенціалу та невдале імпортозаміщення російська зброя стрімко втрачає якість.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) МОУ Вадим Скібіцький.

За словами представника розвідки, спроби Кремля замінити іноземні компоненти деталями власного виробництва призвели до критичного зниження надійності озброєння.

«Ми бачимо, як Росія втрачає свій потенціал, я маю на увазі науковий. Ракети перестають літати, точність зникає. Те, що вони намагаються обійти або замінити імпортозаміщенням іноземних компонентів, призводить до зовсім інших результатів. Наприклад, під час останніх ударів приблизно 40% крилатих ракет, які запускала Російська Федерація, просто не зійшли з літаків», — заявив він.

Заступник голови ГУР підкреслив, що Україна веде активну роботу з міжнародними партнерами, надаючи реальні докази вразливості російської армії та ВПК. Розвідка регулярно публікує звіти, які демонструють реальні втрати та прорахунки окупантів.

«Головне управління розвідки постійно публікує результати нашої роботи для того, щоб показати, що не тільки Росія завдає нам ударів, а й ми можемо завдавати ударів, які суттєво впливають на той самий оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, на ті підприємства, які забезпечують ведення війни. Щодо того, наскільки це сьогодні результативно, багато що залежить від розвитку, від засобів, які ми вже використовуємо», — пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України розкрило деталі будови нової модифікації російського дрона «Герань-2» серії «Э», оснащеного авіаційною ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Зокрема, електронна начинка дрона містять компоненти виробництва західних країн.

Раніше стало відомо, що Росія почала використовувати модернізовані ударні дрони «Шахед» зі старими радянськими ракетами Р-60 нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО.