Укрaїнa
2442
Україна втратила вертоліт Мі-24 під час бойового завдання: екіпаж загинув

Український екіпаж Мі-24 загинув під час бойового вильоту.

Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.

Про це повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

«Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома… Вічна памʼять екіпажу. Честь. Біль. Вдячність», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 грудня під час бойового завдання на Су-27 загинув старший штурман Євгеній Іванов.

