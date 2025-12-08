Загинув пілот літака Су-27 Євгеній Іванов: деталі

Су-27 / © Вікіпедія

Під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув військовий льотчик — старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Трагедія сталася сьогодні, 8 грудня 2025 року, близько опівдня. Військовослужбовець загинув у бою, пілотуючи літак Су-27. Наразі обставини загибелі підполковника Іванова Євгенія Віталійовича зʼясовуються.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота», — повідомили у Повітряних Силах.

