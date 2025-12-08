- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 255
- Час на прочитання
- 1 хв
Загинув пілот літака Су-27 Євгеній Іванов: деталі
Під час виконання завдання на Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов.
Під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув військовий льотчик — старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Трагедія сталася сьогодні, 8 грудня 2025 року, близько опівдня. Військовослужбовець загинув у бою, пілотуючи літак Су-27. Наразі обставини загибелі підполковника Іванова Євгенія Віталійовича зʼясовуються.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота», — повідомили у Повітряних Силах.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області два райони були атаковані ворогом. Загинув 12-річний хлопчик.
Також повідомлялося, на війні загинув Василь Хомко — ексрежисер «Орла і Решки». Він змінив камеру на зброю, щоб захищати Україну, і загинув у бою. Церемонія прощання з воїном відбулася 5 грудня.