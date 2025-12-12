“Росіянам буде непереливки”: експерт оцінив, чи змінить українська ракета “Сапсан” перебіг війни

Ракети «Сапсан» є важливим інструментом системного знищення потенціалу РФ / © Вікіпедія

Реклама

Україна нарешті отримала власну «довгу руку». Після заяви президента про успішне використання комплексу «Сапсан», експерти почали аналізувати його потенціал. Головний висновок — ця ракета здатна дістати туди, де кується зброя ворога.

Про перспективи української ракети розповів авіаексперт Костянтин Криволап в коментарі «24 Каналу».

Загроза для «оборонки» РФ

За словами експерта, головна цінність «Сапсана» — це його дальність та потужність. Близько 80% військово-промислового комплексу (ВПК) Росії зосереджено у Московській області та в сусідніх регіонах.

Реклама

Якщо Україна зможе налагодити масове виробництво цих ракет, російським заводам стане дуже «гаряче».

«Якщо „Сапсан“ запустять у масове виробництво, то прилітатиме туди значно-значно частіше. Росіянам буде непереливки», — наголосив Криволап.

30 років очікування

Історія розробки «Сапсана» (відомого також як проєкт «Грім-2») тягнеться майже три десятиліття. Фактично, його розробляли всі роки незалежності.

Експерт зазначає: хоча концептуально це розвиток радянських підходів до ракетобудування, «начинка» там нова. У ракету впроваджують сучасні технології, які доступні зараз, тому називати її застарілою не можна.

Реклама

«Судячи з усього, Україна вже застосовувала ракети „Сапсан“. Звісно, офіційних деталей немає. Але тут може йтися і про щонайменше 20 ударів цими ракетами», — припустив аналітик.

Чи стане «Сапсан» геймчейнджером

Водночас Криволап закликає не чекати дива від однієї ракети. Сама по собі вона не виграє війну миттєво.

«Не думаю, що буде якийсь 1 чи 10 ударів, які змінять все. Це буде сукупність різних дій, напрямків та систем, які призведуть до того, що Росія не зможе воювати», — підсумував він.

Тобто «Сапсан» — це не «срібна куля», а важливий інструмент системного знищення потенціалу ворога.

Реклама

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко розповів, що Україна має власну ракету, яка за деякими параметрами може бути краща за американські «Томагавки». Ракета «Фламінго» від Fire Point здатна обходити системи російської ППО, долати до 3000 км та розвивати швидкість до 950 км/год.