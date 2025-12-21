ТСН у соціальних мережах

День ангела 21 грудня: кого та як вітати з іменинами

21 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 21 грудня, день ангела

Який сьогодні, 21 грудня, день ангела

Хто святкує день ангела 21 грудня

21 грудня 2025 року привітайте з іменинами Леонтія, Михайла, Микиту, Петра, Сергія, Уляну, Юліану.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає “левиний”. В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає сильним духом.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві впертий, не готовий відступати. В дорослому віці стає турботливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає сміливим.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві рішуча, розважлива. В дорослому віці стає красномовною.

Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві вимоглива до себе і інших, ніжна. В дорослому віці стає уважною.

День ангела 21 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 грудня — душевні привітання в прозі

Бажаю, щоб ангел завжди поруч під час радощів і випробувань, допомагаючи знаходити світло навіть у найтемніші моменти.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай охоронний ангел дарує спокій у душі, гармонію в серці та нескінченну віру у чудеса.

***

З святом! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твоє життя, дарував натхнення та наповнював кожен день теплом і світлом.

***

Вітаю! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе від усього зла, дарує сили й мудрості для великих справ і приносить лише щасливі миті.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, наповнював серце радістю, душу спокоєм, а життя — добробутом і світлом.

