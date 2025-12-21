- Дата публікації
День ангела 21 грудня: кого та як вітати з іменинами
21 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 21 грудня
21 грудня 2025 року привітайте з іменинами Леонтія, Михайла, Микиту, Петра, Сергія, Уляну, Юліану.
Леонтій — давньогрецьке походження, означає “левиний”. В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає сильним духом.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.
Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець”. В дитинстві впертий, не готовий відступати. В дорослому віці стає турботливим.
Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає сміливим.
Уляна — латинське коріння, тлумачиться як “щастя”. В дитинстві рішуча, розважлива. В дорослому віці стає красномовною.
Юліана — латинське походження, означає “з роду Юлія”. В дитинстві вимоглива до себе і інших, ніжна. В дорослому віці стає уважною.
День ангела 21 грудня — душевні привітання в прозі
Бажаю, щоб ангел завжди поруч під час радощів і випробувань, допомагаючи знаходити світло навіть у найтемніші моменти.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай охоронний ангел дарує спокій у душі, гармонію в серці та нескінченну віру у чудеса.
***
З святом! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав твоє життя, дарував натхнення та наповнював кожен день теплом і світлом.
***
Вітаю! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе від усього зла, дарує сили й мудрості для великих справ і приносить лише щасливі миті.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, наповнював серце радістю, душу спокоєм, а життя — добробутом і світлом.