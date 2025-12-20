Дрон з російським прапором над Києвом: експерт пояснив його появу

Дрон з російським прапором / © Сергій Флеш

Реклама

Дрон із почепленою до нього ганчіркою у кольорах російського прапора, який помітили в небі над Києвом, був запущений ворожою агентурою.

Про це повідомив експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму дописі на Facebook.

«Дрон перебував у повітрі 4 хвилини 50 секунд, після чого був виявлений і знешкоджений засобами РЕБ. Загальна дальність польоту склала менше кілометра», — зазначив він.

Реклама

За словами експерта, цей літальний апарат запустили у небі над українською столицею лише для того, щоб зняти відео та поширити його в інформаційному полі Росії.

«Небо Києва (і не тільки) закрите багатьма технічними системами різних служб, але фізику не обдуриш і такі провокації можуть повторюватися на якісь короткі проміжки часу польоту. Фактично ворогу і потрібні ці хвилини для сюжетів ІПСО», — зазначив «Флеш».

Не вдаючись у подробиці Сергій Бескрестнов запевнив, що люди, які це зробили, будуть притягнуті до відповідальності.

При цьому він звернувся до людей, які можуть стати свідками таких ворожих провокацій, не публікувати відео.

Реклама

«Користі від публікації ніякої, лише інформаційна допомога противнику», — наголосив «Флеш».

Нагадаємо, поліція Києва після перевірки поширеного у мережі відео з дроном, до якого був причеплений російський прапор, підтвердила, що у столиці був піднятий у небо неідентифікований безпілотник.