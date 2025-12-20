Відключення світла 21 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у неділю, 21 грудня

У більшості регіонів Україні у неділю, 21 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

У Києві графік дуже строкатий: сумарний час без світла коливається від відносно терпимих 7,5 годин до критичних 13 годин на добу, як у підгрупи 2.2. Особливо важко доведеться тим, хто потрапив під довгі денні відключення тривалістю 6,5–7 годин, хоча є й «щасливчики» з розривами лише по 3,5–4 години.

Графік відключення світла у столиці 21 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Жителям Київщини варто приготуватися до контрастів: сумарно світла не буде від 7 до 12 годин на добу, причому найважче доведеться групам 2.1 та 6.2, які мають найтриваліші обмеження. Головною проблемою стануть довгі суцільні відключення по 7 годин у деяких черг, тоді як інші групи матимуть легший графік із перервами по 3,5 години.

Графік відключення світла на Київщині 21 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Завтра діятимуть жорсткі обмеження: більшість черг вимикатимуть тричі на день (вночі, вранці та ввечері). Сумарна тривалість відключень складе від 9,5 до 14,5 годин залежно від черги.

Графік відключення світла у Запорізькій області 21 грудня:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік дуже напружений: сумарно електроенергія гарантовано буде наявна лише близько 8 годин на добу, тоді як 16 годин припадають на відключення та час перемикань. Світло подається короткими проміжками по 2 години, які чергуються з тривалими паузами без електропостачання по 4–5 годин.

Графік відключення світла на Полтавщині 21 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 21 грудня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині ситуація складна: світла не буде від 10 до 13,5 годин на добу залежно від вашої черги. Графік вирізняється дуже довгими суцільними відключеннями, які у більшості черг тривають по 7 годин поспіль, тому варто підлаштовувати свій день саме під ці великі паузи.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 21 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині ситуація складна: сумарно електроенергії не буде від 12 до 14 годин на добу, що залежить від конкретної черги. Відключення відбуваються великими блоками по 6–8 годин, тому варто розраховувати лише на короткі проміжки зі світлом між цими затяжними паузами.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 21 грудня:

Графік відключення світла в Сумській області

Графік важкий: світла не буде половину доби або й більше, адже сумарно відключення тривають від 10 до 14 годин залежно від черги. Переважно це тривалі паузи по 4 години, тому часу на домашні справи між ними залишається зовсім небагато.

Графік відключення світла на Сумщині 21 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

На Житомирщині 21 грудня графік дуже суворий, але стабільний: світла не буде рівно половину доби — 12 годин сумарно для всіх черг. Діє чітка схема «4 через 4», де чотиригодинні відключення постійно змінюються такими ж за тривалістю періодами зі світлом.

Графік відключення світла на Житомирщині 21 грудня

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині графік виглядає дещо легшим за інші області: сумарно без світла доведеться бути близько 7–9 годин на добу, залежно від черги та часу на перемикання. Відключення відбуваються переважно двома блоками по 3,5–4 години, зате між ними є досить тривалі проміжки зі світлом по 5–6 годин, що дозволяє краще спланувати день.

Графік відключення світла на Чернігівщині 21 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

У Черкаській області 21 грудня графіки передбачають відключення сумарною тривалістю 9–10 годин на добу для кожної черги. Світло вимикатимуть у 3–5 часових проміжків, що рівномірно розподілені протягом усієї доби.

Графік відключення світла на Черкащині 21 грудня:

1.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

1.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.2 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 00:00 — 01:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, через атаку в частині Одеси немає світла, води і тепла. Масована російська атака по місту пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури.

