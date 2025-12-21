Евгений Рыбчинский жестко высказался о Малинине, который хотел пойти воевать против Украины: "Ошибся"

Евгений Рыбчинский и Александр Малинин

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский резко прокомментировал позицию российского певца Александра Малинина, который ранее публично заявлял о готовности воевать на стороне оккупантов.

По словам художника, артист, который в свое время имел звание народного артиста Украины и пел украинские песни, сделал выбор, который окончательно поставил на нем крест. В интервью "Наодинці" Рыбчинский признался, что когда-то восхищался вокальными данными Малинина и считал его уникальным певцом из-за украиноязычного репертуара.

Впрочем, после начала полномасштабной войны поведение артиста кардинально изменилось. По словам Рыбчинского, Малинин пытался «отсидеться» за границей и избегать любых публичных заявлений. Однако, по его словам, молчание не спасло певца. Во время одного из концертов в России ситуация вышла из-под контроля.

«Саша был народным артистом Украины, который записал три альбома народных песен до украинцев. И это было удивительно, потому что он реально поет… У нас в этом вокальном диапазоне поет очень мало людей. Дали заслуженного. Он, зная, что здесь, и там он народный, тихонько сваливает в начале войны в Германию и думает, что сможет отсидеться. Ему задают вопросы о войне — он принципиально не отвечает. Его приглашают в Саратов и там просто провоцируют. И он теперь вата», — заявил Евгений в разговоре с Анной Севастьяновой.

Александр Малинин

В то же время Рыбчинский отметил, что несмотря на нынешние публичные заявления Малинина, его реальная жизнь давно не связана с Россией. И объяснил это тем, что его дети уже давно отреклись от государства-террористки. Именно поэтому, убежден Рыбчинский, артист допустил роковую ошибку. Тем не менее, ни Евгений, ни Юрий Рыбчинский не общаются с россиянином.

«Но, зная его взгляды, он по взглядам не вата. Дети живут в Британии, в королевской опере поют — дочь или сын, не помню. Эмма, жена, уже давно гражданка Германии. У него был вид на жительство. И он так ошибся. Мы не общаемся. Папе звонил, но папа не отвечает. Папа закрыл по нему вопрос», — добавил композитор.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

