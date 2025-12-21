В Подмосковье перевернулась лодка с родственником Путина: кто погиб

Российская лодка "Север"

В яхт-клубе в Мытищах, что в Подмосковье, перевернулась лодка, в которой находился родственник российского президента Владимира Путина — муж его двоюродной сестры Виктор Хмарин. В результате инцидента погиб один из бывших лидеров Солнцевской организованной преступной группировки Виктор Аверин.

Об этом сообщило издание «Агентство» со ссылкой на Telegram-каналы, близкие к российским силовикам, и пропагандистов «Известия».

Сообщается, что в лодке было шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Кроме Хмарина и Аверина — адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Алиев, охранник Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова. Пятеро из них смогли выбраться из воды, а бывший лидер солнцевских бандитов, который управлял лодкой, утонул.

Родственник Путина в результате инцидента, который произошел в акватории яхт-клуба «Адмирал», получил переохлаждение и ушибы.

Следствие рассматривает две версии несчастного случая — либо лодка развернулась и зацепилась за лед, после чего перевернулась, либо ее занесло при выходе на лед, который после этого проломился.

Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Аверин с Хмариным поехали осматривать участок леса, который недавно купил солнцевский бандит. Они выехали из московского яхт-клуба «Рояль» в сторону поселка Пестово на аэролодочке «Север».

