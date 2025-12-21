- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 1 мин
"Барселона" в большинстве победила "Вильярреал" и укрепила лидерство в Ла Лиге
Каталонцы вернули себе 4-очковый гандикап над мадридским "Реалом".
"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 17-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 0:2.
"Сине-гранатовые" открыли счет на 12-й минуте – пенальти реализовал Рафинья.
На 39-й минуте "Желтая субмарина" осталась в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Ренату Вейга.
Во втором тайме подопечные Ханси Флика использовали численное преимущество и забили второй мяч – на 63-й минуте отличился Ламин Ямаль.
Обзор матча "Вильярреал" – "Барселона"
После этой победы "Барселона" (46 очков) укрепила свое лидерство в Ла Лиге – отрыв каталонцев от ближайшего преследователя, мадридского "Реала", снова вырос до 4 баллов. "Вильярреал" (35 пунктов) занимает четвертое место.
В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" на выезде сразятся с "Эспаньолом", а "Желтая субмарина" в гостях сыграет с "Эльче". Оба матча состоятся 3 января 2026 года.