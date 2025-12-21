"Барселона" в большинстве победила "Вильярреал" и укрепила лидерство в Ла Лиге

Ламин Ямаль / © Associated Press

"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 17-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале завершился со счетом 0:2 .

"Сине-гранатовые" открыли счет на 12-й минуте – пенальти реализовал Рафинья.

На 39-й минуте "Желтая субмарина" осталась в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Ренату Вейга.

Во втором тайме подопечные Ханси Флика использовали численное преимущество и забили второй мяч – на 63-й минуте отличился Ламин Ямаль.

После этой победы "Барселона" (46 очков) укрепила свое лидерство в Ла Лиге – отрыв каталонцев от ближайшего преследователя, мадридского "Реала", снова вырос до 4 баллов. "Вильярреал" (35 пунктов) занимает четвертое место.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" на выезде сразятся с "Эспаньолом", а "Желтая субмарина" в гостях сыграет с "Эльче". Оба матча состоятся 3 января 2026 года.