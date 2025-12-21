Веня из ВКВ внезапно ушел из команды: что на самом деле произошло и резкая реакция коллеги Дамницкого

Ветераны космических войск

Украинский юморист Александр Венедчук, известный зрителям как Веня из команды «Ветераны космических войск», неожиданно объявил о выходе из популярного коллектива.

О своем решении Веня сообщил в Instagram. Он подчеркнул, что покидает проект без конфликтов и скрытых причин, назвав это исключительно личным шагом. И добавил, что очень ценит прошлый опыт и желает успехов коллегам. Артист также дал понять, что не исчезает из публичного пространства и планирует развивать свое творчество в новом формате.

«Я больше не „Ветеран космических войск“. Никаких конфликтов, никаких недоразумений. Это только мое решение. Надеюсь вы меня поймете и поддержите, поверьте мне, так будет лучше. Спасибо за восемь лет внимания и пять лет в Ютубе. Поддерживайте ребят, следите за мной. Это был фантастический период моей жизни, дальше — больше», — написал Веня.

Сообщение Вени из ВКВ

В то же время ситуацию прокомментировал участник «ВКВ» Артем Дамницкий. По его словам, о таком решении уйти Веня сообщил команде еще в середине ноября. Артем подтвердил, что окончательное решение было принято 17 декабря и изменить его не удалось. В то же время юморист признался, что лично не до конца понимает мотивацию коллеги, но принимает его право на такой выбор.

«Вы уже, наверное, видели пост от господина Вени о его выходе из коллектива. Нас он застал прямо на концерте в Харькове. Внятных аргументов относительно этого решения я не услышал, и соответственно никогда этого не пойму, но эту позицию и решение я принимаю, потому что на них он имел полное право, так же как и я на свое неприятие. Но считаю, что это очень безответственно перед нашей аудиторией, которая постоянно на концертах и в комментариях говорит, как мы все эти годы спасаем их кукухи. Ладно, это все лирика. Далее все по своим делам. Что касается планов господина Вени — это лучше вам спросить у него, с нами он ими не делился», — резко написал Дамницкий.

Пост Артема Дамницкого из ВКВ

Он также отметил, что проект «Ветераны космических войск» не прекращает существование. Команда продолжит работу, а все запланированные форматы на YouTube будут выходить и в дальнейшем.

Отдельно стоит отметить, что в течение 2025 года Веня пережил серьезные проблемы со здоровьем. В начале года комик попал в больницу после кровоизлияния в мозг и перенес срочную операцию. Впоследствии ему понадобилось еще одно хирургическое вмешательство по замене части черепа на титановый сплав и длительная реабилитация. Однако в Telegram-канале Веня отметил, что состояние здоровья не связано с его выходом из «ВКВ». Кроме того, звезда призывает не критиковать «ВКВ» и объяснил, что команда в его решении не виновата.