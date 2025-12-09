- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Стрельба в Одессе: полиция сообщила детали о жертве и возбудила дело
Полиция в Одессе открыла дело по факту умышленного убийства.
Сегодня, 9 декабря, в Одессе произошла стрельба, в результате которой погиб 45-летний местный житель.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.
Как сообщили в полиции, о звуках выстрелов и мужчине с огнестрельными ранениями сообщили очевидцы. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия.
«По факту убийства 45-летнего жителя Одессы следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.
Также добавляют, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства преступления. Полицейские принимают меры по задержанию лица, причастного к совершению убийства.
Напомним, на Фонтанской дороге в Одессе 9 декабря около 18:00 произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.
Также ранее мы писали о том, что в Сумах во время стрельбы пострадали две несовершеннолетние девушки.