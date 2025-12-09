Стрельба в Одессе: полиция сообщила детали о жертве и возбудила дело

Стрельба в Одессе / © Национальная полиция Украины

Реклама

Сегодня, 9 декабря, в Одессе произошла стрельба, в результате которой погиб 45-летний местный житель.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили в полиции, о звуках выстрелов и мужчине с огнестрельными ранениями сообщили очевидцы. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия.

Реклама

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы на Фонтанской дороге / © Национальная полиция Украины

«По факту убийства 45-летнего жителя Одессы следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы на фонтанской дороге. / © Национальная полиция Украины

Также добавляют, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства преступления. Полицейские принимают меры по задержанию лица, причастного к совершению убийства.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной стрельбы на фонтанской дороге. / © Национальная полиция Украины

Напомним, на Фонтанской дороге в Одессе 9 декабря около 18:00 произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

Также ранее мы писали о том, что в Сумах во время стрельбы пострадали две несовершеннолетние девушки.