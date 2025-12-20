Почему Россия может выйти из переговоров: Портников объяснил, как помощь ЕС взломала планы Путина

Журналист и публицист Виталий Портников / © elle.rs

После того, как ЕС утвердил финансовую помощь Украины на 2026 и 2027 годы, Россия может быть не заинтересована в продолжении переговорного процесса.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал журналист Виталий Портников.

«Может быть, я не прав, но кажется, что сейчас с российской стороны вся эта история с переговорами будет понемногу уменьшаться. Они вообще всю эту историю с переговорами могли придумать только преследуя две цели. Первая была очевидна, в частности, чтобы против них не вводились новые санкции. Они своего не добились, Трамп ввел санкции против „Лукойла“ и „Роснефти“. Дальше они ставили на то, что Украине не дадут денег. Что они могут создать такую иллюзию, которая позволит европейцам не дать нам денег. И это была их совместная работа с Трампом. Именно Трамп говорил европейцам, что не нужно трогать российские деньги, потому что это будет торпедировать его мирный план. И Джорджа Мэлони выполнила всю эту работу. Ведь, если бы не было Мелони, то ЕС, возможно, проигнорировал бы все беспокойства Бельгии, Венгрии и Словакии. Но позиция Мэлони заставила их искать принципиально иное решение. Россияне считали, что иного решения не будет», — объяснил Портников.

Журналист уверен, что согласование помощи Украине от ЕС стало очень плохим сигналом для России. Поскольку они понимают, что Украина будет продолжать борьбу в 2026-2027 годах и им придется дальше истощать собственную экономику.

«Они понимали, что вопрос об активах можно решить квалифицированным большинством в ЕС. Вопрос же о тех 90 млрд евро, которые получит Украина, является единогласным вопросом. Достаточно было одного голоса против Орбана и все закончится, но что-то там с ним случилось. Как всегда в принципиальный момент он предал россиян. Мы не знаем, поддержал ли он, или просто воздержался, но факт остается фактом. Теперь возникает вопрос, а зачем россиянам вообще нужны все эти переговоры. Они понимают, что Украина в 2026-2027 годах готова бороться. Это для них очень плохой сигнал, потому что это будет реально изматывать свою экономику. Не знаю, настолько они готовы к этому», — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты недостаточно давят на президента государства-агрессорки Путина, чтобы заставить его отказаться от своих захватнических планов.