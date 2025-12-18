Тактика Трампа провоцирует появление новых конфликтов и войн: интервью с Романом Безсмертным

Реклама

На днях лидеры стран-членов ЕС в Брюсселе должны наконец прийти к соглашению о предоставлении Украине репарационного кредита на 140 млрд евро на следующие два года фактически под залог замороженных активов Центробанка РФ. В четверг, 18 декабря, премьер Польши Дональд Туск перед началом заседания Европейского совета заявил: «Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе».

Однако, если европейские лидеры не придут к согласию по использованию российских замороженных активов, львиная доля которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, это сделают Трамп и Путин. Напомним, что в их «мирном» плане есть пункт совместного использования заблокированных активов Центробанка РФ. Именно поэтому в четверг, 18 декабря, прозвучали очередные угрозы. Однако уже не из Москвы, а из Минска. Лукашенко заявил, что «Орешник» уже развернут в Беларуси.

Почему решение об использовании замороженных российских активов станет настоящим ударом для Путина? Действительно ли Россия собралась воевать с европейскими странами-членами НАТО? Но чего ждать украинцам от «мирных» переговоров, которые продвигает администрация Трампа, в 2026 году? Читайте в интервью ТСН.ua с известным украинским политиком, дипломатом и преподавателем Романом Безсмертным.

– К чему готовится Россия? Судя по заявлениям российских чиновников, Украиной их «аппетиты» не ограничиваются.

- Я не сомневаюсь, что ключевая цель России — это то, что Путин и вся российская клика называет «устранением первопричин». На самом деле это звучит как восстановление российской империи или имперской мечты Москвы — контроль над постсоветским пространством и тем, что называлось когда-то Варшавским договором. Следует понимать, что это не только полное подчинение и контроль над Украиной. Речь о Восточной и Центральной Европе, Центральной Азии, странах Балтии, целом ряде африканских государств, азиатском пространстве.

Мечтой русского имперца всегда было помыть ноги в Ла-Манше и Индийском океане. Все это есть сущность внешней политики Москвы. Этим Россия жила в имперские времена, в период Советского Союза. Путин эту идею вернул в сущность русского империализма. Поэтому когда кто-то думает, что с Путиным можно достичь компромисса, это самообман, желание паузы, передышки. Я могу понять это. Но мечты и цели Путина — это восстановление имперских амбиций российской империи.

– В среду, 17 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов призвал российских военных быть готовыми к войне с НАТО в течение следующих десяти лет. Многие восприняли это заявление как первую официальную угрозу России войной европейским странам-членам Альянса, еще и сделанную накануне важного для Украины саммита ЕС, где должны принять решение о предоставлении нам репарационного кредита фактически под залог замороженных активов Центробанка РФ.

– Эмоциональность этих заявлений, использование слова «подсвинки» (Путин назвал европейских лидеров «европейскими подсвинками» — Ред.) — это свидетельство того, что дела в России очень плохие. И он (Путин — Ред.) не находит нормальных слов, чтобы донести свое сообщение, поэтому переходит на крики и обиды. Он хорошо знает, что у европейцев есть квалифицированное большинство по использованию этих средств. Другое дело, что прежде, чем принимать решения, европейцы их всегда истязают, что еще больше добавляет ненависти со стороны Путина. Поэтому все это ничто иное, как очередная трансляция угроз.

Давайте откровенно: четыре года назад мир и думать не мог, что в отношении какого-нибудь государства применят такой объем санкций. Происходящее еще пять лет назад выглядело невозможным. И понятно, что у Путина в голове не укладывалось, что мир так отреагирует. Он готовился к «прогулке», быстрому захвату Украины, а затем Центральной Европы. Это не нынешний план. Достижение Украины в том, что она переломила все карты и планы Путина. Поэтому находясь в нынешних условиях он и визжит.

Путин отлично понимает, если сейчас европейцы отберут у него эти средства (замороженные активы Центробанка РФ — Ред.), это станет еще одним колоссальным ударом. Потому верно, если европейцы не будут на это реагировать. И все эти игрища Путина с Трампом совершенно ничего не стоят. Вы же видите, как Путин в этих высказываниях (на коллегии Минобороны РФ — Ред.) капсулирует Трампа. Он говорит о предыдущей американской администрации, о нынешних «европейских подсвинках» и т.д. Но капсулирует Трампа, потому что будет его использовать.

– В четверг, 18 декабря, на ECFR вышел анализ возможного нападения России на Эстонию. В среду, 17 декабря, российские пограничники пересекли границу и проникли на территорию Эстонии. В Европе понимают: если у нас на фронте будет прекращение огня, Путин не вернет свою армию обратно в Россию, а скорее бросит ее против одной из европейских стран-членов НАТО.

– Для начала я скажу, что война идет, и к ней привлекается все больше людей, оперативных работников, ресурсов. Относительно материала в ECFR, он разрабатывает один из четырех давно означенных ныне существующих вариантов, которые прорабатываются штабами, как вероятный вариант возможного развития событий. И если посмотреть, даже Le Monde и The Telegraph дают фото, как обустраивается граница Эстонии, Литвы, Латвии. То есть, они показывают: «Мы вас (россиян — Ред.) уже ждем».

Да, там (в анализе ECFR — Ред.) рассказывается, что есть проблемы. Но эстонцы здесь впереди, понимая, что они самые маленькие. Они, как и латвийцы, литовцы, финны, шведы готовятся. Есть ли это в каких-либо разработанных планах Кремля? В сложившейся ситуации Кремль будет использовать тактику так называемого обхода. Суть ее состоит в том, что никаких лобовых стратегических ударов они наносить не собираются. Если и будут такие удары, то они будут носить отвлекающий характер. Основной удар будет направлен по слабым местам.

Обратите внимание на то, как меняется маневрирование этого (шпионского — Ред.) российского корабля «Янтарь». Он вдруг появляется на территории Ирландии, еще каких-то островов и т.д. То есть Россия будет наносить очень болезненные удары, используя тактику обхода. Суть ее состоит в том, что она будет вживлять эту «инфекцию» (войны — Ред.), чтобы она расползалась.

Есть ли возможность применения фронтальных ударов? Понятно, что он есть. Потому что вернуть сейчас с фронта эту орду для Путина — это переадресовать вину с внешнего врага, как Украина, Европа, во внутреннего. И эта орда задаст элементарный вопрос: «А кто нами руководит в такой ситуации?». Потому очевидно, что никто их возвращать не будет. Путин не будет превращать все это во внутренние проблемы.

Куда их бросят? Я не исключаю, что их могут отправить в какие-то непосредственные кинетические атаки. В том числе не исключаю, что это может быть и в отношении Польши, Балтийских государств, Финляндии. Если такое решение в силу каких-либо причин не будет принято, вся эта орда может оказаться в любом африканском государстве. К примеру армяно-иранская граница контролируется русской армией. Если посмотреть на ОДКБ, границы всех этих государств продолжают контролироваться русскими войсками еще с советских времен. Война Путина стала синонимом жизни. Поэтому, кроме войны от Москвы, ничего ждать не надо.

- Что касается «мирного» плана, который сейчас продвигает администрация Трампа. Наверное, все эти переговоры продолжатся и в 2026 году.

– Безусловно. Я делю это так: есть диалоги в тройке Вашингтон-Брюссель-Киев (за Брюсселем идут все европейские столицы); и переговоры, которые ведет Вашингтон с Москвой. Если брать и то, и другое, то как Трамп может выскочить из переговорного процесса (о возможном выходе США из переговорного процесса, в частности, несколько недель назад говорил его сын Дональд Трамп-младший — Ред.), когда бизнес, который он сейчас закрутил, возможен только при продолжении переговоров.

Все эти поездки Виткоффа — это прикрытие бизнеса, который ведется по зарубежным активам «Лукойла» (их продажи после введения США санкций против «Лукойла» и «Роснефти» — Ред.), «Южному» и «Северному» потокам. Обратите внимание, как параллельно с переговорами то выдаются лицензии (в продолжение исключения из санкций — Ред.) на продажу российских активов «Лукойла» и других за рубежом, то откладываются.

О чем это говорит? Что для этих людей — Виткоффа, Кушнера и других — это заработок. Понятно, что это не бизнес, это коррупция, возведенная в высший ранг.

То есть все это будет продолжаться. Трамп будет вести переговоры, потому что это не просто диалог с Украиной или европейцами. Никто же не задумывается над тем, что будет, если «Северный поток» действительно купит какая-нибудь американская фирма, и завтра придет к европейцам и скажет: «Зачем мы все это газовозами возим? Давайте возобновим поставки по трубопроводам».

– Давайте подытожим. Чего ждать украинцам от «мирного» плана и переговоров в 2026 году?

– По моему убеждению переговоры будут идти параллельно с продолжением войны. И в этом отношении наша задача — скорее привести в сознание европейцев. От Америки ждать здесь нечего.

- Возможно, переломным моментом станут промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре 2026 года? Уже прогнозируют, что демократы могут принять Палату представителей.

– Ситуация начнет ломаться уже весной, когда будет видно, что кандидаты Трампа — никто. И это сейчас видно, потому что на этих внутренних партийных республиканских выдвижениях люди отказываются от поддержки Трампа. Они больше интересуются, кто будет от демократов. Когда демократы выставляют сильную фигуру, республиканцы отказываются даже баллотироваться. Они прекрасно понимают, чем все это закончится.

Поэтому, с одной стороны, переговоры продолжатся и война продолжится. Другое дело, что агрессивность Москвы будет спадать. Экономическая ситуация в России неприятна. Все прекрасно понимают, что Путин будет отправлять все больше и больше мяса. У него нет другого варианта. Однако инструменты ведения войны будут ограничиваться. Потому что, как бы то ни было, санкции будут вводиться, будет проводиться перераспределение российского имущества. Его все больше будет переходить к американцам.

А дальше ситуация приведет к серьезному глобальному столкновению между США с одной стороны и Китаем и Россией с другой. Если все это «мучение» станет невыносимым для Путина, или Господь его отнимет, — это будет колоссальное испытание для взаимоотношений между США и Китаем, и тем, что останется в этой ситуации от того, что называется Россией. Но думать о том, что тактика, избранная сейчас Трампом, может быстро решить все эти вопросы, неверно. Она напротив провоцирует возникновение новейших конфликтов и войн.

