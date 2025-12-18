Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: подозреваемым избрали меру пресечения

Один из подозреваемых / © Национальная полиция Украины

Сегодня, 18 декабря, в Печерском суде в Киеве избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве 21-летнего Даниила Кузьмина в Вене, которого называют сыном заместителя мэра Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обоим фигурантам Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце ноября в Вене был убит 21-летний украинец Даниил Кузьмин — его называют сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли в сгоревшем авто.

В преступлении подозреваются двое граждан Украины — 19-летний и 45-летний мужчины. Они избили юношу и затащили в машину. По словам правоохранителей, угрожая убийством, злоумышленники заставили предоставить им доступ к электронному кошельку с криптовалютой.

После этого злоумышленники поместили потерпевшего в багажник его автомобиля Mercedes-Benz и подожгли. Тело убитого на 80% было поражено ожогами. Также при вскрытии обнаружили признаки травмы тупым предметом на голове убитого и вокруг рта. Также была выбита часть зубов.

После совершения убийства злоумышленники вернулись на территорию Украины. Полиция задержала их в Одессе.

По данным «Еспресо», первым подозреваемым является 45-летний бывший работник Одесской таможни ГФС Александр Агоев. Вторым подозреваемым считают 19-летнего Богдана Рынжука — сына известного на Буковине бизнесмена, экс-директора черновицкого Калиновского рынка Ивана Рынжука. Богдан Рынжук и убитый Даниил Кузьмин якобы дружили и Даниил ненароком похвастался, что у него есть крупная сумма денег.