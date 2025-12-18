Отключение света 19 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 19 декабря

В большинстве регионов Украины в пятницу, 19 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киеве

В Киеве 19 декабря будут действовать усиленные графики стабилизационных отключений: для некоторых очередей (в частности 4.2) суммарная продолжительность отсутствия света будет достигать 11 часов в сутки. Потребителей будут отключать дважды или трижды в день, а продолжительность одного слота будет составлять от 3 до 7 часов.

График отключения света в столице 19 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

На Киевщине графики отключений 19 декабря будут достаточно жесткими: для отдельных групп (в том числе 3.2) суммарная продолжительность обесточивания будет достигать 13 часов в сутки. Потребителей будут отключать трижды в день, а самые длинные перерывы в електроснабжении будут продолжаться до 7 часов подряд.

График отключения света на Киевщине 19 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье графики будут крайне жесткими: для большинства очередей (в том числе 1.2, 3.1, 5.1) суммарная продолжительность отключений будет достигать 15 часов в сутки. Свет будут выключать преимущественно тремя большими блоками, каждый из которых продлится до 5 часов подряд.

График отключения света в Запорожской области 19 декабря:

1.1: 00:00 — 04:30, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине график отключений будет одним из самых строгих: потребители будут получать электроэнергию только по 2 часа между 4-часовыми перерывами. Суммарно свет будет отсутствовать до 16 часов в сутки, поскольку в течение дня будет действовать циклическая схема «-4/+2».

График отключения света на Полтавщине 19 декабря

График отключения света в Харьковской области

На Харьковщине графики будут очень неравномерными: самая сложная ситуация ожидается в 4-й очереди, где суммарное отсутствие света будет достигать 15 часов в сутки. Для других групп ограничения будут несколько мягче, однако продолжительность отдельных отключений, в частности в вечернее время, может достигать 7 часов подряд.

График отключения света в Харьковской области 19 декабря:

1.1 00:00–03:00; 10:00–13:30; 17:00–24:00

1.2 00:00–03:00; 17:00–24:00

2.1 00:00–03:00; 07:00-10:00; 17:00–18:00; 20:30-24:00

2.2 00:00–03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00

3.1 03:00–06:30; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30

4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-22:00

4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-22:00

5.1 07:00–10:00; 10:00–13:30; 17:00-20:30

5.2 07:00–10:00; 10:00–13:30; 17:00-20:30

6.1 03:00–07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 03:00–04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ситуация с электроснабжением будет сложной: суммарная продолжительность отключений для некоторых очередей (например, 2.1) достигнет 15 часов в сутки. Свет будут выключать преимущественно тремя большими блоками, а самые длинные перерывы продлятся до 7 часов подряд.

График отключения света в Днепропетровской области 19 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области график достаточно жесткий: у некоторых потребителей (очереди 3.2, 4.1) света не будет суммарно 14 часов в сутки. Для большинства остальных очередей сутки разделены пополам — 12 часов со светом и 12 без, как правило, блоками по 4 часа

График отключения света на Кировоградщине 19 декабря: синий цвет — свет отсутствует, желтый цвет — свет есть

График отключения света в Сумской области

На Сумщине графики будут достаточно напряженными: для некоторых очередей (в том числе 1.2 и 2.1) суммарная продолжительность отключений будет достигать 14 часов в сутки. Свет будут выключать преимущественно блоками по 4 часа, хотя в отдельных случаях будут применяться и более короткие интервалы продолжительностью 1–2 часа.

График отключения света на Сумщине 19 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 19 декабря: обновляется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 19 декабря: обновляется

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области график предусматривает частые отключения — свет будет пропадать по 3–5 раз в сутки, однако длительность одного периода обычно не превысит 3 часов. Суммарное отсутствие электроэнергии для большинства очередей составит около 10–11 часов.

График отключения света в Черкасской области 19 декабря:

1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

5.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, в Минэнерго объяснили, что, несмотря на круглосуточную работу энергетиков, отменить графики отключений света в Украине пока невозможно. Главная причина — ежедневные российские атаки на энергообъекты и снижение пропускной способности сетей.