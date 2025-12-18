- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5051
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 19 грудня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 19 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів Україні у п’ятницю, 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.
Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.
Графік відключення світла в Києві
У Києві 19 грудня діятимуть посилені графіки стабілізаційних відключень: для деяких черг (зокрема 4.2) сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 11 годин на добу. Споживачів відключатимуть двічі або тричі на день, а тривалість одного слоту становитиме від 3 до 7 годин.
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині графіки відключень 19 грудня будуть досить жорсткими: для окремих груп (зокрема 3.2) сумарна тривалість знеструмлень сягатиме 13 годин на добу. Споживачів здебільшого відключатимуть тричі на день, а найдовші перерви у світлопостачанні триватимуть до 7 годин поспіль.
Графік відключення світла в Запорізькій області
У Запоріжжі графіки будуть вкрай жорсткими: для більшості черг (зокрема 1.2, 3.1, 5.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, кожен з яких триватиме до 5 годин поспіль.
Графік відключення світла у Запорізькій області 19 грудня:
1.1: 00:00 — 04:30, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
На Полтавщині графік відключень буде одним із найсуворіших: споживачі отримуватимуть електроенергію лише по 2 години між 4-годинними перервами. Сумарно світло буде відсутнє до 16 годин на добу, оскільки протягом дня діятиме циклічна схема «-4/+2».
Графік відключення світла в Харківській області
На Харківщині графіки будуть дуже нерівномірними: найскладніша ситуація очікується у 4-й черзі, де сумарна відсутність світла сягатиме 15 годин на добу. Для інших груп обмеження будуть дещо м’якшими, проте тривалість окремих відключень, зокрема у вечірній час, може досягати 7 годин поспіль.
Графік відключення світла на Харківщині 19 грудня:
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 17:00-18:00; 20:30-24:00
2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00
3.1 03:00-06:30; 22:00-24:00
3.2 03:00-06:30
4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00
4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00
5.1 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30
5.2 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30
6.1 03:00-07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30
6.2 03:00-04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням буде складною: сумарна тривалість відключень для деяких черг (наприклад, 2.1) сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, а найдовші перерви триватимуть до 7 годин поспіль.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
На Кіровоградщині графік досить жорсткий: у деяких споживачів (черги 3.2, 4.1) світла не буде сумарно 14 годин на добу. Для більшості інших черг добу розділено порівну — 12 годин зі світлом і 12 без, як правило, блоками по 4 години.
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині графіки будуть досить напруженими: для деяких черг (зокрема 1.2 та 2.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 14 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно блоками по 4 години, хоча в окремих випадках застосовуватимуться й коротші інтервали тривалістю 1–2 години.
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 19 грудня: оновлюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
На Чернігівщині графік передбачає здебільшого три черги відключень на добу. Кожен слот триватиме від 2 до 4,5 годин, а сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 10–11 годин.
Графік відключення світла в Черкаській області
На Черкащині графік передбачає часті відключення — світло зникатиме по 3–5 разів на добу, проте тривалість одного слоту зазвичай не перевищуватиме 3 годин. Сумарна відсутність електроенергії для більшості черг складе близько 10–11 годин.
Графік відключення світла на Черкащині 19 грудня:
1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
2.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
3.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
3.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
5.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
6.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
6.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Нагадаємо, у Міненерго пояснили, що попри цілодобову роботу енергетиків, скасувати графіки відключень світла в Україні наразі неможливо. Головна причина — щоденні російські атаки на енергооб’єкти та зниження пропускної здатності мереж.