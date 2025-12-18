Відключення світла 19 грудня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 19 грудня

У більшості регіонів Україні у п’ятницю, 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

У Києві 19 грудня діятимуть посилені графіки стабілізаційних відключень: для деяких черг (зокрема 4.2) сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 11 годин на добу. Споживачів відключатимуть двічі або тричі на день, а тривалість одного слоту становитиме від 3 до 7 годин.

Графік відключення світла у столиці 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині графіки відключень 19 грудня будуть досить жорсткими: для окремих груп (зокрема 3.2) сумарна тривалість знеструмлень сягатиме 13 годин на добу. Споживачів здебільшого відключатимуть тричі на день, а найдовші перерви у світлопостачанні триватимуть до 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Київщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запоріжжі графіки будуть вкрай жорсткими: для більшості черг (зокрема 1.2, 3.1, 5.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, кожен з яких триватиме до 5 годин поспіль.

Графік відключення світла у Запорізькій області 19 грудня:

1.1: 00:00 — 04:30, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині графік відключень буде одним із найсуворіших: споживачі отримуватимуть електроенергію лише по 2 години між 4-годинними перервами. Сумарно світло буде відсутнє до 16 годин на добу, оскільки протягом дня діятиме циклічна схема «-4/+2».

Графік відключення світла на Полтавщині 19 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині графіки будуть дуже нерівномірними: найскладніша ситуація очікується у 4-й черзі, де сумарна відсутність світла сягатиме 15 годин на добу. Для інших груп обмеження будуть дещо м’якшими, проте тривалість окремих відключень, зокрема у вечірній час, може досягати 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Харківщині 19 грудня:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 17:00-18:00; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

5.1 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

5.2 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

6.1 03:00-07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 03:00-04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням буде складною: сумарна тривалість відключень для деяких черг (наприклад, 2.1) сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, а найдовші перерви триватимуть до 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині графік досить жорсткий: у деяких споживачів (черги 3.2, 4.1) світла не буде сумарно 14 годин на добу. Для більшості інших черг добу розділено порівну — 12 годин зі світлом і 12 без, як правило, блоками по 4 години.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 19 грудня: синій колір — світло відсутнє, жовтий колір — світло є

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині графіки будуть досить напруженими: для деяких черг (зокрема 1.2 та 2.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 14 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно блоками по 4 години, хоча в окремих випадках застосовуватимуться й коротші інтервали тривалістю 1–2 години.

Графік відключення світла на Сумщині 19 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 19 грудня: оновлюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині графік передбачає здебільшого три черги відключень на добу. Кожен слот триватиме від 2 до 4,5 годин, а сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 10–11 годин.

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині графік передбачає часті відключення — світло зникатиме по 3–5 разів на добу, проте тривалість одного слоту зазвичай не перевищуватиме 3 годин. Сумарна відсутність електроенергії для більшості черг складе близько 10–11 годин.

Графік відключення світла на Черкащині 19 грудня:

1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

5.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, що попри цілодобову роботу енергетиків, скасувати графіки відключень світла в Україні наразі неможливо. Головна причина — щоденні російські атаки на енергооб’єкти та зниження пропускної здатності мереж.