ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5051
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 19 грудня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 19 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 19 грудня

У більшості регіонів Україні у п’ятницю, 19 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

У західних областях України погодинні графіки відключень світла не заплановані.

Через значну кількість знеструмлених споживачів внаслідок обстрілів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Графік відключення світла в Києві

У Києві 19 грудня діятимуть посилені графіки стабілізаційних відключень: для деяких черг (зокрема 4.2) сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 11 годин на добу. Споживачів відключатимуть двічі або тричі на день, а тривалість одного слоту становитиме від 3 до 7 годин.

Графік відключення світла у столиці 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині графіки відключень 19 грудня будуть досить жорсткими: для окремих груп (зокрема 3.2) сумарна тривалість знеструмлень сягатиме 13 годин на добу. Споживачів здебільшого відключатимуть тричі на день, а найдовші перерви у світлопостачанні триватимуть до 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Київщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запоріжжі графіки будуть вкрай жорсткими: для більшості черг (зокрема 1.2, 3.1, 5.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, кожен з яких триватиме до 5 годин поспіль.

Графік відключення світла у Запорізькій області 19 грудня:

1.1: 00:00 — 04:30, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині графік відключень буде одним із найсуворіших: споживачі отримуватимуть електроенергію лише по 2 години між 4-годинними перервами. Сумарно світло буде відсутнє до 16 годин на добу, оскільки протягом дня діятиме циклічна схема «-4/+2».

Графік відключення світла на Полтавщині 19 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 19 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині графіки будуть дуже нерівномірними: найскладніша ситуація очікується у 4-й черзі, де сумарна відсутність світла сягатиме 15 годин на добу. Для інших груп обмеження будуть дещо м’якшими, проте тривалість окремих відключень, зокрема у вечірній час, може досягати 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Харківщині 19 грудня:

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 07:00-10:00; 17:00-18:00; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 07:00-10:00; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 22:00-24:00

3.2 03:00-06:30

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00

5.1 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

5.2 07:00-10:00; 10:00-13:30; 17:00-20:30

6.1 03:00-07:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 03:00-04:00; 07:00-10:00; 17:00-20:30

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині ситуація з електропостачанням буде складною: сумарна тривалість відключень для деяких черг (наприклад, 2.1) сягатиме 15 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно трьома великими блоками, а найдовші перерви триватимуть до 7 годин поспіль.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 19 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині графік досить жорсткий: у деяких споживачів (черги 3.2, 4.1) світла не буде сумарно 14 годин на добу. Для більшості інших черг добу розділено порівну — 12 годин зі світлом і 12 без, як правило, блоками по 4 години.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 19 грудня: синій колір — світло відсутнє, жовтий колір — світло є

Графік відключення світла на Кіровоградщині 19 грудня: синій колір — світло відсутнє, жовтий колір — світло є

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині графіки будуть досить напруженими: для деяких черг (зокрема 1.2 та 2.1) сумарна тривалість відключень сягатиме 14 годин на добу. Світло вимикатимуть переважно блоками по 4 години, хоча в окремих випадках застосовуватимуться й коротші інтервали тривалістю 1–2 години.

Графік відключення світла на Сумщині 19 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 19 грудня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 19 грудня: оновлюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині графік передбачає здебільшого три черги відключень на добу. Кожен слот триватиме від 2 до 4,5 годин, а сумарна тривалість відсутності світла сягатиме 10–11 годин.

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині графік передбачає часті відключення — світло зникатиме по 3–5 разів на добу, проте тривалість одного слоту зазвичай не перевищуватиме 3 годин. Сумарна відсутність електроенергії для більшості черг складе близько 10–11 годин.

Графік відключення світла на Черкащині 19 грудня:

1.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.2 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

5.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

6.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, що попри цілодобову роботу енергетиків, скасувати графіки відключень світла в Україні наразі неможливо. Головна причина — щоденні російські атаки на енергооб’єкти та зниження пропускної здатності мереж.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
5051
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie