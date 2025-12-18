Графіки відключень світла 19 грудня: кого торкнуться обмеження

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 19 грудня, у більшості областей України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Окрім побутових споживачів, обмеження торкнуться і промисловості — для підприємств запроваджують графіки обмеження потужності (ГОП).

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — зазначили в «Укренерго».

Також додають, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, сьогодні під загрозою тривалого знеструмлення перебуває будь-яке українське місто. Навіть найпотужніша система ППО не здатна гарантувати 100% захисту, якщо ворог зосереджує масований удар на обмеженій території.

Раніше повідомлялося, через попередні ворожі удари по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено графіки обмеження споживання.