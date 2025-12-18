ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Графіки відключень світла 19 грудня: кого торкнуться обмеження

В Україні завтра знову запроваджують графіки відключень світла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 19 грудня, у більшості областей України діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Окрім побутових споживачів, обмеження торкнуться і промисловості — для підприємств запроваджують графіки обмеження потужності (ГОП).

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — зазначили в «Укренерго».

Також додають, що ситуація в енергосистемі динамічна і може змінитися залежно від оперативного стану. Точний час та тривалість відключень за конкретними адресами слід перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Нагадаємо, сьогодні під загрозою тривалого знеструмлення перебуває будь-яке українське місто. Навіть найпотужніша система ППО не здатна гарантувати 100% захисту, якщо ворог зосереджує масований удар на обмеженій території.

Раніше повідомлялося, через попередні ворожі удари по енергетичній інфраструктурі у більшості регіонів України запроваджено графіки обмеження споживання.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie