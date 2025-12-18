ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Перекриття дороги в Одесі 18 грудня

Перекриття дороги в Одесі 18 грудня / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
606
Час на прочитання
1 хв
Перекриття дороги в Одесі 18 грудня

В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність світла (фото, відео)

Містяни заблокували рух на жвавому проспекті Одеси, вимагаючи відновлення світла.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як

В Одесі 18 грудня люди перекрили дорогу через те, що в них уже тиждень немає електроенергії.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Одесити перекрили дорогу на просп. Князя Володимира Великого (Добровольського).

На опублікованих у соцмережах відео видно, як люди ходять дорогою поряд з автозаправкою OKKO. Змушені зупинитися автомобілі сигналять мітингувальникам.

Одна з учасників акції протесту тримає у руках плакат з написом «Дайте світло».

/ © Телеграм-канал "Одесса Инфо"

© Телеграм-канал "Одесса Инфо"

Нагадаємо, напередодні через критичну ситуацію в енергосистемі після масованих атак Росії в Одеській області було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тис. мешканців залишаються без світла більше трьох діб, що змусило владу запровадити режим суворої економії для бізнесу та спрямувати кошти резервного фонду на пальне для генераторів у лікарнях, школах та «Пунктах незламності». Пріоритетом залишається безперебійне живлення критичної інфраструктури та підтримка життєдіяльності громад в умовах тривалого блекауту.

Дата публікації
Кількість переглядів
606
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie