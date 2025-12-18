В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність світла (фото, відео)

Реклама

В Одесі 18 грудня люди перекрили дорогу через те, що в них уже тиждень немає електроенергії.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Одесити перекрили дорогу на просп. Князя Володимира Великого (Добровольського).

На опублікованих у соцмережах відео видно, як люди ходять дорогою поряд з автозаправкою OKKO. Змушені зупинитися автомобілі сигналять мітингувальникам.

Одна з учасників акції протесту тримає у руках плакат з написом «Дайте світло».

Дата публікації 12:24, 18.12.25

Нагадаємо, напередодні через критичну ситуацію в енергосистемі після масованих атак Росії в Одеській області було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Понад 50 тис. мешканців залишаються без світла більше трьох діб, що змусило владу запровадити режим суворої економії для бізнесу та спрямувати кошти резервного фонду на пальне для генераторів у лікарнях, школах та «Пунктах незламності». Пріоритетом залишається безперебійне живлення критичної інфраструктури та підтримка життєдіяльності громад в умовах тривалого блекауту.