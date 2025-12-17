Одеса після атак Росії: коли місто знову отримає електрику

Обстріл Одеси / © Facebook / Сергій Лисак

В ніч проти 13 грудня Росія завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через це Одеса та інші населені пункти області залишилися без електрики.

Про це для «Telegraf» розповів експерт з міжнародних енергетичних та безпекових питань Михайло Гончар.

Він зазначає: «Попри панічні прогнози, енергетики поступово повертають світло жителям Одещини. Спільна робота ДТЕК та 'Укренерго' дає позитивну динаміку».

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що станом на вечір 16 грудня енергетики відновили постачання електрики для понад 220 тисяч родин.

«Найскладніша ситуація зараз саме в Одесі. Інфраструктура, що живить місто, зазнала серйозних пошкоджень, тому світло повертають поетапно, там, де є технічна можливість», — сказав Лисак.

Чиновник додав, що повітряні тривоги ускладнюють процес і роблять неможливим підключення всіх споживачів одночасно. Також він зазначив, що чіткого графіка постачання світла наразі немає.

За словами експерта, графіки відключень будуть жорсткими через необхідність ремонту та відновлення системи.

«Ситуація не має вигляд оптимістичної, але й не безнадійна. Нас намагаються зіштовхнути у безнадію, щоб ми опустили руки», — підкреслив Гончар.

Енергетики продовжують роботи, підключаючи райони за можливості, щоб жителі Одеси та області отримали світло хоча б на кілька годин щодня.

Нагадаємо, через руйнування енергетичної інфраструктури частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води та тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонтні роботи.

Через блекаут частково було зупинено трамвайні маршрути, тролейбуси курсують за скороченим графіком. Цьогоріч ворог пошкодив щонайменше 20 підстанцій Одещини, що значно ускладнило відновлення електропостачання.