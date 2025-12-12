В Одесі критична ситуація: що відбувається у місті після звірячого обстрілу Росії

Одеса / © ДСНС

Одеса провела ніч під серією потужних вибухів. Російська армія атакувала місто десятками ударних безпілотників, частину з яких збили сили ППО. Однак були й влучання. Постраждали житлові квартали: в будинках вибиті вікна, місцеві мешканці за допомогою комунальників заклеюють їх плівкою та встановлюють дерев’яні щити.

Як місто пережило російський обстріл, розповіла корресподентка ТСН.ua Олена Черняєва.

Пошкоджено склади, адміністративні будівлі, гаражі. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Уже вдень Росія знову завдала удару балістичною ракетою. Президент України підтвердив влучання по цивільному судну в порту Чорноморськ та наголосив: ця атака, як і багато попередніх, не мала жодного військового сенсу.

Внаслідок нічних і денних обстрілів було ушкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина Одеси залишилася без електрики, відповідно без тепла й водопостачання. Комунальники розвозять технічну воду цистернами.

Місцеві мешканці визнають: попри роки війни такими масштабними знеструмленнями важко не перейматися.

«Було дуже страшно, вибухи лунали один за одним. Світло зникло одразу і досі не повернулося», — розповіла одна з мешканок.

Через блекаут у місті не працює кілька трамвайних маршрутів, тролейбуси — на скорочених графіках. Енергетики працюють під постійними сигналами повітряної тривоги, тому часто змушені переривати ремонтні роботи.

Першочергове завдання — відновити об’єкти водопостачання. Тим часом люди вишикувалися у довгі черги до бюветів, які працюють на генераторах.

Енергетики повідомляють: ситуація — надзвичайно складна. Генератори допомагають забезпечити роботу критичної інфраструктури, проте водопостачання відновлять лише після повного запуску системи електроживлення.

Знеструмлення торкнулося не лише Одеси, а й кількох навколишніх населених пунктів. Лише цьогоріч, за даними енергетиків, ворог пошкодив щонайменше 20 підстанцій Одещини.

Нагадаємо, під час нещодавніх масованих атак РФ на Україну помітили незвичну поведінку деяких ударних дронів-камікадзе Shahed, які тривалий час кружляли по колу в небі. Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, що це не наслідок роботи засобів РЕБ чи збою в управлінні. Йдеться про спеціальну модифікацію Shahed-ретранслятора, що працює як елемент MESH-мережі.

Такі дрони відлітають углиб України, щоб ретранслювати сигнал управління з території РФ та забезпечувати стійкий зв’язок для інших ударних апаратів, які рухаються вглиб країни. Через це ретранслятори можуть довго залишатися у повітрі, створюючи ілюзію хаотичних польотів.

Бескрестнов наголошує: ці дрони мають бути пріоритетними цілями ППО, адже їхня присутність суттєво підвищує ефективність наступних хвиль Shahed.