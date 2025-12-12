- Дата публікації
Ситуація в Покровсько-Мирноградській агломерації: окупанти стягнули сотні тисяч солдатів
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію в Покровсько-Мирноградській агломерації.
У Покровсько-Мирноградській агломерації триває активна оборона. Російські сили постійно намагаються прорвати оборону та зайти до міської забудови.
Про це в ефірі «Еспресо» сказав очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
«Щодо Покровсько-Мирноградської агломерації варто виділити два ключові моменти. Перший — це сама лінія фронту. Це лінія з фортифікаційними спорудами, де перебуває частина наших військ. Там немає чіткої лінії, як хтось міг би собі уявити», — зауважив Тимочко.
За його даними, за лінією оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, яка налічує близько 50 км, розташовано приблизно 150 тисяч російських солдатів. Вони постійно намагаються прорвати оборону, знайти слабкі місця, атакувати та зайти в міську забудову, оскільки з настанням зими це збільшує їхні шанси на виживання.
Загалом у Покровсько-Мирноградській агломерації перебуває кілька сотень солдатів РФ, які, як правило, розрізнені. Їхнє завдання — накопичуватися на певних точках та намагатися закріпитися й розширити контроль.
Раніше стало відомо, що у результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано росіяну Куп’янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.