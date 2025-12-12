Що станеться з авто, якщо залити в бак старий бензин: пояснення механіків

Каністри

Багато водіїв тримають бензин або дизель у каністрах «на чорний день» — особливо з огляду на використання генераторів. Утім, пальне має обмежений строк зберігання, після якого воно втрачає свої властивості й може нашкодити автомобілю.

Про це повідомляє видання «Твоя Машина».

Зазвичай бензин і дизель вважають придатними до використання протягом року, однак вирішальну роль відіграють умови зберігання. Якщо тара не є повністю герметичною, пальне починає псуватися значно раніше. Насамперед знижується октанове число, а склад бензину поступово змінюється.

Львівський механік Михайло Миськів пояснює, що інколи вже за кілька місяців бензин перетворюється на агресивну суміш. У результаті забиваються фільтри, двигун працює з перебоями, а власник авто ризикує отримати серйозні витрати на ремонт.

Додаткову небезпеку становить волога. У сирих гаражах у каністру може потрапити вода, і заправка таким пальним здатна спричинити серйозні проблеми з паливною системою.

На зіпсований бензин зазвичай вказують різкий неприродний запах, потемніння та втрата прозорості, а також осад на дні ємності.

Фахівці зазначають: у деяких випадках старе пальне допускається розбавляти свіжим у пропорції 1:10, проте безпечніше не експериментувати. Оптимальний варіант — утилізувати його. Якщо ж об’єм невеликий, бензин можна використати для розпалювання багаття на пікніку.

