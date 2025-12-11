"Суспільство повинне заспокоїтись": Лубінець зробив заяву про українців та ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українське суспільство не повинне сприймати працівників ТЦК та СП як ворогів. Він акцентував, що єдиний ворог України — це Росія.

Про це омбудсмен сказав на брифінгу.

«Не повинно українське суспільство бачити в працівниках ТЦК та СП ворогів. У нас ворог один — Російська Федерація. З іншого боку, в нас є системні провали в державній політиці, які, на жаль, до цього призвели», — висловився Лубінець.

Він закликав українців діяти винятково в межах закону та зазначив, що відповідальність за його порушення мають нести всі.

«Українське суспільство повинне заспокоїтись, діяти виключно в межах законодавства. Всі, хто закон порушують, — громадяни України, працівники ТЦК та СП — повинні нести за це відповідальність. Тільки так ми можемо зберегти нашу державу», — сказав омбудсмен.

Він запевнив, що «негативні явища» відстежуються і фіксується, хто та як на них реагує.

Нагадаємо, Лубінець також заявляв, що зловживання у ТЦК набувають загрозливих масштабів, включно з корупцією та трагічними випадками загибелі. Кількість скарг на неправомірні дії ТЦК зросла від 3300 до 5000. Омбудсмен, зокрема, тримає на особистому контролі трагічний випадок смерті молодого чоловіка, який отримав дві гематоми на голові після вручення повістки. Посадовець наполягає на відповідальності винних, щоб запобігти смертям у приміщеннях ТЦК.