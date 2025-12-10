Частина суспільства забула межі нормальності — військовий про довіру до ТЦК

Представник ОК «Захід» назвав, що стоїть за скандалами навколо ТЦК / © ТСН

Реклама

Представник Оперативного командуванян «Захід» Олег Домбровський прокоментував, чи мають українці довіру до ТЦК та як на це впливає російська дезінформація.

Про це військовий сказав у коментарі Новини.LIVE.

«Довіру суспільства до Збройних сил України ми заслужили тільки тому, що зараз Україна є в межах своєї стабільності. Лінія фронту стоїть, ворог відчутно отримує відсіч. Саме завдяки ЗСУ такі коментатори, які вважають, що ТЦК не виконують свої завдання, або не такі — нехай подивляться на себе, де вони зараз перебувають», — сказав Добровський.

Реклама

Він наголосив, що Україна перебуває у стані війни. А війна — «це не іграшки, а втрати».

«І людський ресурс потрібно поповнювати Силам оборони», — сказав військовий.

За словами Домбровського, частина громадян втратила моральні орієнтири, споживаючи російську дезінформацію. Саме це, на його думку, і веде до «ганебних випадків» під час мобілізаційних заходів, які виникають у суспільній взаємодії з ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Львові цивільний під час мобілізаційних заходів зарізав ножем військового ТЦК, яким виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.