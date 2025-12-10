- Дата публікації
Частина суспільства забула межі нормальності — військовий про довіру до ТЦК
Представник ОК «Захід» жорстко розкритикував негативне ставлення до ТЦК у суспільстві та назвав винних.
Представник Оперативного командуванян «Захід» Олег Домбровський прокоментував, чи мають українці довіру до ТЦК та як на це впливає російська дезінформація.
Про це військовий сказав у коментарі Новини.LIVE.
«Довіру суспільства до Збройних сил України ми заслужили тільки тому, що зараз Україна є в межах своєї стабільності. Лінія фронту стоїть, ворог відчутно отримує відсіч. Саме завдяки ЗСУ такі коментатори, які вважають, що ТЦК не виконують свої завдання, або не такі — нехай подивляться на себе, де вони зараз перебувають», — сказав Добровський.
Він наголосив, що Україна перебуває у стані війни. А війна — «це не іграшки, а втрати».
«І людський ресурс потрібно поповнювати Силам оборони», — сказав військовий.
За словами Домбровського, частина громадян втратила моральні орієнтири, споживаючи російську дезінформацію. Саме це, на його думку, і веде до «ганебних випадків» під час мобілізаційних заходів, які виникають у суспільній взаємодії з ТЦК.
Раніше повідомлялося, що у Львові цивільний під час мобілізаційних заходів зарізав ножем військового ТЦК, яким виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.