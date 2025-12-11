Зеленський відповів, чому в Україні не підвищили зарплати військовим

Зеленський розповів, що збільшення виплат для армії можливе лише за наявності додаткових фінансових ресурсів і міжнародної підтримки

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання підвищення виплат для військовослужбовців, підкресливши, що це «надзвичайно складна задача».

Про це йшлося під час зустрічі президента з представниками ЗМІ 11 грудня.

«Так, є відповідні питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо», — сказав глава держави.

За його словами, фінансування збільшення виплат залежить від додаткових ресурсів, які Україна зможе залучити.

«Збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що нинішній бюджет країни — це єдиний кошик, і кошти треба розподіляти дуже обережно.

«Суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів. Це наявний бюджет ще треба забезпечити. І якщо немає цих 45-50 мільярдів доларів, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету», — відповів Зеленський.

Президент додав, що будь-яке додаткове підвищення виплат без збільшення бюджету — непросте завдання.

«Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, — я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів», — пояснив Зеленський.

Він запевнив, що в наступному році Україна продовжить працювати над пошуком фінансування разом із міжнародними партнерами.

«В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами», — підсумував президент.

Нагадаємо, напередодні український президент Зеленський підписав бюджет 2026 року без підвищення зарплат військовим. Загалом на потреби безпеки та оборони скерують 2,8 трлн грн. наступного року.

В державному бюджеті-2026 отримали підвищення зарплат і виплат освітяни, медики та соціальна сфера. Не забули парламентарі й про себе, втричі збільшивши депутатський фонд. Проте грошей на збільшення зарплат військовим у державній скарбниці наразі не виділили.