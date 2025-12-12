ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 12 грудня: що відомо

Сонячна активність зменшиться, але вплив на самопочуття відчуватиметься.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 12 грудня, активність Сонця ослабне. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня, що відповідатиме К-індексу 3.3.

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

За останні 24 години спостерігалося спалахи на Сонці з пов'язаними з ними корональними вибухами. Попередньо, жоден з них не спрямований на Землю. Втім, не можна виключати впливів та зростання активності.

Магнітна буря 12 грудня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 12 грудня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, хоч активність Сонця зменшилася, але метеозалежні люди відчуватимуть легке погіршення самопочуття. Адже вплив збурення відчутний не лише під час бурі, а й за кілька днів після її завершення. Зокрема, може з’являтися головний біль, запаморочення, нудота, втома чи безсоння.

