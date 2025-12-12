ТСН в социальных сетях

203
1 мин

Магнитная буря 12 декабря: что известно

Солнечная активность снизится, но влияние на самочувствие будет ощущаться.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 12 декабря, активность Солнца ослабнет. Магнитная буря опустится до зеленого уровня, соответствующего К-индексу 3.3.

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

За последние 24 часа наблюдались вспышки на Солнце со связанными с ними корональными взрывами. Предварительно ни один из них не направлен на Землю. Впрочем, нельзя исключать влияние и рост активности.

Магнитная буря 12 декабря. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 12 декабря. Фото: Meteoagent.

Заметим, хоть активность Солнца снизилась, но метеозависимые люди будут испытывать легкое ухудшение самочувствия. Ведь влияние возмущения ощутимо не только во время бури, но и через несколько дней после ее завершения. В частности, может появляться головная боль, головокружение, тошнота, усталость или бессонница.

203
