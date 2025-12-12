ТСН у соціальних мережах

ЗСУ ліквідували сотні росіян: Генштаб розкрив втрати окупантів за добу

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 12 грудня вони сягнули 1 184 480. За добу ЗСУ ліквідували 1400 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 186 480 (+1 400) осіб

  • танків — 11 406 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23 705 (+6)

  • артилерійських систем — 35 008 (+16)

  • РСЗВ — 1 566 (+2)

  • засоби ППО — 1 256 (+3)

  • літаків — 432 (+1)

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 401 (+253)

  • крилаті ракети — 4 060 (+2)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 614 (+107)

  • спеціальна техніка — 4 024 (+2)

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.

