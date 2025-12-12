- Дата публікації
ЗСУ ліквідували сотні росіян: Генштаб розкрив втрати окупантів за добу
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 12 грудня вони сягнули 1 184 480. За добу ЗСУ ліквідували 1400 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 186 480 (+1 400) осіб
танків — 11 406 (+2)
бойових броньованих машин — 23 705 (+6)
артилерійських систем — 35 008 (+16)
РСЗВ — 1 566 (+2)
засоби ППО — 1 256 (+3)
літаків — 432 (+1)
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 89 401 (+253)
крилаті ракети — 4 060 (+2)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 614 (+107)
спеціальна техніка — 4 024 (+2)
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.