Україна готова до відведення військ з Донбасу, але є важлива умова: деталі від The Telegraph

Війна.

Україна може вивести свої війська з території Донбасу за мирною угодою задля формування демілітаризованої зони, але за умови — якщо Російська Федерація погодиться на «взаємний» відступ.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Видання зауважує: президент Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп наполягає на створенні «вільної економічної зони» між українськими та російськими військами в Донецькій області.

«Вони бачать, як українські війська залишають територію Донецької області. Нібито компроміс полягає в тому, щоб російські війська не входили на цю територію… яку вони вже називають „вільною економічною зоною“», — сказав президент України.

Зеленський вкотре наголосив, що не має повноважень поступатися територією агресорці Росії, та не піде проти волі народу. Однак разом з тим він доручив своїм переговорникам «конструктивно працювати» з пропозиціями США, а не відкидати їх одразу.

The Telegraph зауважує, цілком ймовірно, що останній компроміс буде порушено на переговорах між посадовцями України, Європи і США в Парижі в суботу, 13 грудня. Зокрема, щодо суперечливих територіальних поступок, запропонованих Трампом.

Зауважимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що «це стосується головним чином питання про те, на які територіальні поступки готова піти Україна». Втім, додав він, на це питання «може відповісти лише президент України та український народ».

Зазначається, що Мерц провів переговори телефоном з британським прем’єром Кіром Стармером та французьким президентом Еммануелем Макроном нщодо важливості пошуку «справедливого та тривалого» завершення війни в Україні.

Територіальний тиск на Україну

Спецпосланець президента США Стів Віткофф тиснув на Україну, щоб вона в односторонньому порядку поступилася Донбасом — як ціною за мир. Що примітно — сам Трамп також спробував посилити тиск на Зеленського, наполягаючи, що Київ зазнає військової поразки, якщо не погодиться на поступку.

Зауважимо, що у попередньому 28-пунктному «мирному плані», який Віткофф розробив разом з високопосадовцями Росії, йшлося про створення демілітаризованої зони, яка була б «міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації».

Зеленський відхилив цю пропозицію. Зокрема тому, що вона передасть Москві добре захищений «пояс фортець» України. Український лідер попереджав, що він слугуватиме плацдармом для будь-якого майбутнього вторгнення.

Зустрічна пропозиція щодо територій

Згідно з іншою пропозицією, яку розглядають у Києві, Україна та Росія домовилися б про «взаємне» виведення військ з позначеної демілітаризованої зони, що могла б залишатися міжнародно визнаною українською територією. Кордони буферної зони ще не визначені, пише The Telegraph. Ці лінії будуть узгоджені лише після прямих переговорів між Зеленським та Трампом.

«Будь-які переговори щодо розміру демілітаризованої зони, ймовірно, будуть складною справою, враховуючи, що 25% Донецької області, які досі перебувають під контролем України, складаються зі стратегічно важливих міст. Території, що утримуються Росією, — це здебільшого поля, невеликі міста та села», — констатує британське видання.

Україна також наполягає на «паралельних» переговорах щодо території та гарантій безпеки США, щоб запобігти будь-якому майбутньому вторгненню агресорки Росії. Втім, у Білому домі досі уникають письмового викладення того, що саме Вашингтон зробить для захисту України у разі чергового нападу.

Позиція США і Європи у питанні територій

В останній версії мирних пропозицій, які обговорюватимуться у Франції вже цими вихідними, немає конкретних формулювань. Однак, очікується, що офіційний Київ буде наполягати на формулюванні домовленостей на Паризьких переговорах, у яких візьме участь головнокомандувач НАТО Алекс Гринкевич.

У статті зауважують, що, ймовірно, європейські лідери використають переговори, щоб забезпечити більшу роль континенту за столом переговорів. Особливо на тлі того, що Трамп вкотре загострив трансатлантичні відносини, заявивши, що нібито саме в Європі гальмують мирні зусилля.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив: робота, що тримає, дуже складна. З його слів, диктатор РФ Володимир Путін лише «виграє час».

«Ми хочемо припинення вогню, підкріпленого надійними правовими та матеріальними гарантіями. Було б помилкою примушувати українського президента до миру, який його населення не підтримає після чотирьох років страждань і смертей», — додав він.

За словами Мерца, «не має підстав сумніватися в угодах, які ми уклали зі США в Межах альянсу НАТО», намагаючись применшити значення повідомлень про розкол, що лише зростає.

Позиція Кремля

Незважаючи на готовність України поступитися вимогам Трампа, Кремль ще не продемонстрував жодних серйозних ознак того, що готовий бодай на якийсь компроміс для досягнення припинення вогню.

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, нещодавні переговори між «фюрером» Путіним та Віткоффом «усунули хибні уявлення та непорозуміння». Втім, застеріг російський міністр, гарантії безпеки «не можуть обмежуватися лише Україною».

«Європейці говорять лише про те, щоб змусити американців надати Україні гарантії безпеки, ігноруючи при цьому всі інтереси безпеки Росії», — сказав очільник МЗС РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що пропозиції США щодо Донеччини не відповідають інтересам України. Адже вони фактично відображають позицію Кремля. За словами президента, США моделюють варіант, у якому ЗСУ залишають частину території Донеччини, а російські — не заходять на неї.

Експерти попереджають, що відведення військ з Донбасу за американським сценарієм є небезпечне. Воно дає Кремлю можливість без бою отримати контроль над укріпленими містами Донбасу — Покровськом, Краматорськом, Слов’янськом, Дружківкою та Костянтинівкою.