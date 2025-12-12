Виграли 266 млн. дол. та перехетрили "лотерейне прокляття": незвична історія джекпоту

Лотерея / © Pixabay

Реклама

Подружжя з Каліфорнії — Джекі та Гілберт Сіснерос — яке у 2010 році виграло джекпот Mega Millions у розмірі 266 мільйонів доларів, через 15 років після перемоги залишається фінансово стабільним і продовжує інвестувати значні кошти в освіту та благодійність.

Про це повідомило видання People.

играш став одним із найбільших в історії американських лотерей. Утім, ще до того, як подружжя дозволило собі великі покупки, Сіснероси ухвалили рішення створити благодійний фонд. Так з’явився Фонд Гілберта та Джекі Сіснерос, який згодом профінансував створення Інституту латиноамериканського лідерства Сіснерос в Університеті Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія — альма-матер Гіла.

Реклама

Відтоді фонд допоміг сотням студентів, значна частина яких — вихідці з латиноамериканських родин, підготуватися до вступу до коледжів і частково або повністю оплатити навчання. Благодійні програми подружжя, зокрема, діють в Університеті Південної Каліфорнії, який у свій час закінчила Джекі.

Історія виграшу розпочалася навесні 2010 року з жартівливої розмови під час вечері. Подружжя обговорювало, що б вони зробили, якби виграли в лотерею. За словами Гіла, його пріоритетом тоді була допомога молоді з малозабезпечених родин отримати доступ до вищої освіти — з огляду на власний досвід фінансових труднощів у юності.

Уже за два тижні після цієї розмови Джекі, перебуваючи на роботі, почула новину про виграш джекпоту Mega Millions. Квиток був куплений у тому самому закладі. Після звірки номерів стало зрозуміло: саме вони стали переможцями.

За словами Джекі, момент усвідомлення виграшу супроводжувався сльозами та сильними емоціями. Водночас вона зазначає, що найбільше значення для неї має не сам факт багатства, а можливість допомагати іншим.

Реклама

Після отримання виграшу подружжя обрало одноразову виплату. У результаті після сплати податків сума зменшилася приблизно зі 165 мільйонів до близько 90 мільйонів доларів. Сіснероси наголошують, що користувалися послугами фінансових і юридичних консультантів, аби уникнути ризиків, з якими часто стикаються переможці великих лотерей.

Згодом подружжя дозволило собі й особисті витрати: кілька років вони мешкали в будинку площею близько 6000 квадратних футів із басейном, оновили автомобіль, подорожували та придбали сезонні абонементи на спортивні матчі. Водночас вони продовжували ретельно контролювати бюджет і погоджувати великі витрати з бізнес-менеджером.

Виграш також змінив особисте життя Сіснеросів. До 2010 року вони вважали, що не зможуть стати батьками через фінансові труднощі та проблеми з фертильністю. Після виграшу Джекі пройшла процедуру екстракорпорального запліднення, і у 2014 році в подружжя народилися близнюки — Олександр і Крістофер.

Окремі історії випускників програм фонду Сіснеросів свідчать про довгостроковий вплив цієї благодійності. Зокрема, учасники програм розповідають, що отримана підтримка допомогла їм вступити до провідних університетів, створити власні освітні ініціативи та розпочати кар’єру в громадському секторі.

Реклама

Сьогодні Гіл Сіснерос є чинним членом Палати представників США, а раніше обіймав посаду заступника міністра оборони з питань персоналу та бойової готовності. Джекі завершила роботу в новинах і зосередилася на родині та діяльності фонду.

Подружжя мешкає між Каліфорнією та Вашингтоном і, за їхніми словами, намагається зберігати спосіб життя, близький до того, який мали до виграшу. Вони підкреслюють, що ключовим фактором фінансової стабільності стала поміркованість і чітке усвідомлення, для чого саме були використані отримані кошти.

Нагадаємо, 66-річний пенсіонер із Японії виграв у лотерею 3,8 млн дол., але вирішив приховати це від своєї надзвичайно ощадливої дружини. Натомість чоловік почав таємно жити на широку ногу: купував розкішні автомобілі та бронював елітні курорти, що згодом негативно вплинуло на його психіку.