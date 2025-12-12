Фінансування для України: фон дер Ляєн анонсувала вирішальний тиждень

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала наступний тиждень вирішальним у контексті роботи щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки.

Про це вона написала в соцмережі X.

Фон дер Ляєн вказала, що протягом дуже насиченого тижня мирних переговорів підтримувала контакт із партнерами з коаліції охочих. Вона зазначила, що попри тиск, «ми залишаємося абсолютно непохитними у нашій меті: досягти справедливого й сталого миру для України«.

«Сталий» означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити передумов для майбутнього конфлікту й не повинна дестабілізувати ширшу систему європейської безпеки», — уточнила очільниця Єврокомісії.

Вона також повідомила, що обговорювалася необхідність надійних і дієвих гарантій безпеки.

Фон дер Ляєн поінформувала європейських лідерів про роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки.

«Наші пропозиції вже на столі, і відчуття терміновості очевидне для всіх. Наступний тиждень буде вирішальним«, — резюмувала очільниця ЄК.

Нагадаємо, 8 грудня лідери сімох європейських держав (Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Польща, Швеція, Литва) заявили про готовність «конструктивно працювати» з Єврокомісією та Єврорадою щодо надання Україні репараційного кредиту. Цей кредит фінансуватиметься коштом залишків готівки заморожених активів Росії у ЄС.Політики підкреслили, що час має вирішальне значення і рішення на засіданні Євроради у грудні зміцнить позицію України для самозахисту та переговорів про мир.

9 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що рішення про надання Україні фінансування, забезпеченого замороженими російськими активами, може бути узгоджене найближчими днями. Незважаючи на опір Бельгії через побоювання юридичних ризиків, високопосадовці висловлюють оптимізм. Очікується, що угоду про фінансування буде оголошено приблизно наступного тижня.