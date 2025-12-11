Скандал навколо заморожених активів РФ: що пропонує Трамп і чому ЄС підняв тривогу

Заморожені активи РФ / © ТСН.ua

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа передала європейським партнерам пакет односторінкових документів, у яких викладено бачення післявоєнного відновлення України та повернення Росії до глобальної економіки.

Пропозиції, ключові елементи яких описали The Wall Street Journal американські та європейські чиновники, спричинили гострі суперечки між Вашингтоном і союзниками в ЄС.

За даними видання, США пропонують залучити близько 200 млрд доларів заморожених російських активів до інвестиційних проєктів в Україні — зокрема до будівництва великого дата-центру, який має працювати від нині окупованої РФ Запорізької АЕС. Інший документ передбачає довгострокову стратегію “перезапуску” російської економіки за участі американських компаній — від розробки рідкоземельних елементів до буріння в Арктиці — та поступове відновлення поставок російських енергоносіїв до Європи.

Реклама

Європейські чиновники зустріли план з різкою критикою. Дехто порівняв його з “економічною Ялтою”, натякаючи, що США та Росія фактично намагаються визначити майбутній поділ економічних впливів у Європі. Інші вказують на нереалістичність частини пропозицій. У Берліні також наголошують, що європейські санкції не дозволяють відновлювати чи використовувати інфраструктуру “Північного потоку”, зруйнованого після диверсії 2022 року.

Позиція ЄС полягає в тому, щоб спрямувати заморожені російські активи на кредитування українського уряду для фінансування оборони та підтримки роботи державних інститутів у період виснаження бюджету. Водночас у Європі побоюються, що американський підхід дасть Москві можливість відновити економічне зростання та посилити воєнну машину.

Американські ж переговорники переконують, що їхній план дозволить не лише зберегти російські активи, а й примножити їх за рахунок інвестиційних механізмів. За словами одного з учасників перемовин, фонд під управлінням США може зрости до 800 млрд доларів.

Паралельно тривають контакти Вашингтона з Києвом та інвесторами Волл-стріт. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів переговори з гендиректором BlackRock Ларрі Фінком. Представники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер презентували українській стороні ідеї щодо післявоєнної перебудови економіки, включно з участю ветеранів у роботі майбутніх дата-центрів.

Реклама

У найближчі дні очікується низка переговорів — сьогодні європейські лідери вже провели розмову з Віткоффом, а зустрічі у Парижі та Берліні заплановані на вихідні та початок наступного тижня. Дискусія між США та ЄС, за оцінками дипломатів, стрімко наближається до вирішального етапу.

Нагадаємо, Бельгія, на території якої зберігається більша частина (близько 189 мільярдів євро) блокованих коштів РФ, відкинула план Єврокомісії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) його також не підтримав.

До слова, США закликали Європу заблокувати виділення Україні “репараційного кредиту” з російських активів.