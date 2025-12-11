Майор ЗСУ Карась нагадав українцям про законний спосіб отримати бронь від мобілізації

Майор ЗСУ Євген Карась / © скриншот з відео

Майор ЗСУ та командир 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» Євген Карась у емоційному коментарі закликав українців припинити «філософствувати» про геополітику та зосередитися на особистій відповідальності під час війни. Він різко висловився про тих, хто уникає як служби, так і народження дітей, назвавши таку поведінку проявом «лівацьких цінностей».

Про це йшлося в коментарі військового під час бесіди на Апостроф TV.

За словами Карася, частина українців займає пасивну позицію: не хочуть воювати, не хочуть створювати сім’ї, але водночас постійно скаржаться на ТЦК, мобілізацію чи державні рішення.

«Я роблю свою роботу і закликаю інших менше розмірковувати і більше діяти. Якщо не хочеш служити — створюй сім’ю, народжуй дітей. Троє дітей — і людина автоматично має бронь. А замість цього багато хто тільки скаржиться», — наголосив офіцер.

Карась зазначив, що його знайомі вже повертаються з-за кордону саме через те, що мають трьох дітей і відповідну бронь. На його думку, одночасно служба та народження дітей — «нормальні і природні речі», якими люди мають займатися.

Він також розкритикував тих, хто займає спостережну позицію, сподіваючись, що ворог їх «не зачепить».

«Українці не хочуть ані розмножуватися, ані воювати. Ви що, поросята на забій? Ви чекаєте, коли ворог прийде й зробить із вами що захоче? Воюй або розмножуйся», — підсумував він.

Нагадаємо, суд ухвалив сенсаційне рішення щодо ухилення від мобілізації та затримання у ТЦК. В місті Запоріжжя суддя ухвалив виправдувальний вирок щодо офіцера запасу, який був обвинуваченим за ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації).

Також шириться інформація, що бійців із СЗЧ відправлятимуть лише в штурмовики і десантники.