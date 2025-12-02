Ухилянтам пропонують "ускладнити життя": у Раді розповіли подробиці

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський

У Верховній Раді намагаються знайти дієві механізми впливу на військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації під час війни. Чинне законодавство потребує вдосконалення, щоб створити відчутні наслідки для тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту держави.

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю «Телеграфу».

«Ускладнити життя»: що пропонують у Раді

На думку нардепа, законодавче регулювання має бути побудоване так, щоб ухилення від служби несло за собою «достатньо великі негативні наслідки». Веніславський пропонує повернутися до ініціатив, які обговорювалися ще на етапі підготовки законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, йдеться про осіб, які самовільно залишили військову частину (СЗЧ) або проігнорували повістку до ТЦК. Для них, за словами депутата, життя має стати складнішим. Серед конкретних заходів він називає:

заборону на керування автомобілем;

блокування банківських рахунків.

Порівняння з боргами за комуналку

Веніславський навів приклад чинної системи стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Він зазначив, що коли людина не платить за світло чи воду і водночас має кошти на банківських рахунках, до неї застосовують спрощену судову процедуру.

«Обленерго звертається у дуже спрощеному порядку до суду, і кошти людини одразу на всіх рахунках блокуються. І доки людина не заплатить штраф (інколи дуже „смішний“), вона не може скористатися своїми платіжними засобами», — пояснив парламентар.

Водночас, за його словами, коли йдеться про захист Батьківщини, таких простих і швидких механізмів реагування наразі немає.

Депутат підтвердив, що робота над цими змінами триває. Однак він визнав, що «далеко не всі колеги готові включатися і підтримувати такі ініціативи», тому процес ухвалення відповідних рішень може бути непростим.

Нагадаємо, наразі в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу, а кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає. Втім, не все йде так, як хотілося б, зазначив Федір Веніславський.