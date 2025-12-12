ТСН у соціальних мережах

43
2 хв

Farmak надав 50% знижку на ліки з «Зимової підтримки 2025» при замовленні через Укрпошту Новини компаній

Програма «Зимова підтримка 2025» дозволяє витратити 1000 грн на ліки українського виробництва як в аптеках, так і через Укрпошту.

Farmak надав 50% знижку на ліки з «Зимової підтримки 2025» при замовленні через Укрпошту

Ліки можна купити в аптеках, де приймають оплату карткою «Національний кешбек», або замовити через проєкт «Укрпошта. Аптека».

Цього року провідний український виробник ліків Farmak надав 50% на 35 найменувань продуктів власного виробництва при замовлені через відділення, контакт-центр або на сайті Укрпошти. 

Дана соціальна ініціатива спрямована на забезпечення населення, у тому числі з невеликих або віддалених сіл, а також – прифронтових територій, найбільш актуальними ліками у холодний період року. Це – засоби для лікування та профілактики грипу й ГРВІ, препарати від нежиті та закладеності носа, заспокійливі, офтальмологічні засоби, для зниження артеріального тиску, знеболювальні і жарознижуючі, проти алергії, від болю у горлі, від болю і запалення у м’язах та багато інших.  

Ліки від Farmak зі знижкою – за посиланням.

Як отримати кошти «Зимова єПідтримка»:

  • Через застосунок «Дія» або безпосередньо у відділенні Укрпошти.

  • Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, які отримують кошти через Укрпошту, уже отримали 1000 гривень автоматично у день виплати пенсії або соціальної допомоги.  

  • Інші громадяни, які не можуть скористатися застосунком «Дія» – зокрема люди з інвалідністю, мешканці віддалених населених пунктів або ті, хто не має смартфону, можуть подати заявку у будь-якому відділенні Укрпошти або через листоношу з 18 листопада по 24 грудня включно.

  • Якщо ви не можете особисто подати заявку, зателефонуйте на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545 – вам допоможуть.

Оформивши «Зимову підтримку 2025» у відділенні Укрпошти, можна одразу замовити ліки з переліку за зниженими цінами або ж зробити це через сайт. 

Детальніше про отримання «Зимової підтримки 2025» у відділенні «Укрпошти» можна ознайомитися за посиланням.

43
