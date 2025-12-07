ТСН у соціальних мережах

Війна
80
1 хв

Чи втрачає Україна Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

Ситуація в місті та його околицях повністю контролюється українськими підрозділами. Жодних бойових дій у межах населеного пункту не відбувається.

Анастасія Павленко
Мирноград

Мирноград / © Associated Press

Оточення Мирнограда Донецької області немає, але росіяни намагаються зайти до міста.

Про це сказав в етері телемарафону Роман Писаренко, очільник відділення комунікацій 79 окремої дисантно-штурмової Таврійської бригади.

«Ворог дуже хоче потрапити до міста і зробити оточення, але в них нічого не виходить. В Мирнограді велику роль на себе взяли засоби артилерії, а також оператори БпЛА працюють по противнику. Якщо хтось з окупантів доходить до переднього краю, то в бій вступають десантники, які на передньому краї і не дають зайти до міста», — уточнив він.

Нагадаємо, німецьке видання Bild з посиланням на неназваного солдата ЗСУ, який перебуває в місті, повідомило, що оточеними ризикують залишитися близько 1000 українських військовослужбовців з Мирноградського гарнізону.

«Ми повинні або вивести контингент з Мирнограда, або забезпечити стабільну логістику. Витягніть нас звідси або забезпечуйте постачання! Якщо ні, захисники міста залишаться там назавжди», — сказав виданню боєць.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», — написали у відомстві.

Про те, що Мирноград зараз як ніколи близький до оточення заявили також аналітики DeepState.

