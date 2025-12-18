- Дата публикации
Новая волна атак БпЛА: какие регионы под угрозой
Новые группы БПЛА атакуют Харьковщину, Херсонщину и Николаевщину.
РФ атакует дронами Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В Харьковскую область движутся группы БпЛА из Белгородской области РФ в направлении населенного пункта Приколотное.
С временно оккупированных территорий Херсона зафиксировано движение дронов в сторону или мимо Большой Лепетихи, курс — северо-западный.
На Николаевщине беспилотники следуют мимо Березанки на юг в направлении Одесской области.
Власти призывают жителей регионов соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, поздно вечером 18 декабря армия РФ попала в многоэтажки в Одессе, обошлось без жертв. Один из дронов попал в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в ЖК.