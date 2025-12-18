Новая волна атак БпЛА: какие регионы под угрозой

Шахеды РФ двигаются на Харьков, Херсонщину и Одесщину / © tsn.ua

РФ атакует дронами Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В Харьковскую область движутся группы БпЛА из Белгородской области РФ в направлении населенного пункта Приколотное.

С временно оккупированных территорий Херсона зафиксировано движение дронов в сторону или мимо Большой Лепетихи, курс — северо-западный.

На Николаевщине беспилотники следуют мимо Березанки на юг в направлении Одесской области.

Власти призывают жителей регионов соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, поздно вечером 18 декабря армия РФ попала в многоэтажки в Одессе, обошлось без жертв. Один из дронов попал в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в ЖК.