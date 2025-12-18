ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Новая волна атак БпЛА: какие регионы под угрозой

Новые группы БПЛА атакуют Харьковщину, Херсонщину и Николаевщину.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Новая волна атак БпЛА: какие регионы под угрозой

Шахеды РФ двигаются на Харьков, Херсонщину и Одесщину / © tsn.ua

РФ атакует дронами Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В Харьковскую область движутся группы БпЛА из Белгородской области РФ в направлении населенного пункта Приколотное.

С временно оккупированных территорий Херсона зафиксировано движение дронов в сторону или мимо Большой Лепетихи, курс — северо-западный.

На Николаевщине беспилотники следуют мимо Березанки на юг в направлении Одесской области.

Власти призывают жителей регионов соблюдать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, поздно вечером 18 декабря армия РФ попала в многоэтажки в Одессе, обошлось без жертв. Один из дронов попал в балкон 22-го этажа многоэтажного дома в ЖК.

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie