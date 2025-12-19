ЕС согласовал 90 млрд евро помощи Украине: в Кремле истерически отреагировали

Кирилл Дмитриев / © Getty Images

В России отреагировали на новость о выделении Украине новой европейской помощи.

Об этом пишет Sky News.

В частности, Кирилл Дмитриев, являвшийся ключевым посланником Кремля на недавних переговорах с американцами, назвал лидеров ЕС «разжигателями войны».

«Голоса разума» в блоке — такие как Венгрия и Словакия — были проигнорированы», — сказал он.

Напомним, ЕС утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Речь идет не о замороженных российских активах, они будут оставаться заблокированными, заявил в соцсетях президент Евросовета Антониу Кошта.

«Решение было принято после того, как ЕС отказался от варианта „репарационного займа“, длительное время обсуждавшегося ранее. Мы договорились. Утверждено решение оказать Украине поддержку в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы. Мы обязались и выполнили его», — сказано в сообщении.

Решение требовало утверждения по принципу единодушия. Немецкий канцлер Фридрих Мерц уточнил, что деньги пойдут также на военные нужды Киева.

Это беспроцентный кредит, который Украина должна будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.